2020-06-30T19:57:03+03:00
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 1 июля 2020: Власти заговорили о второй волне

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 1 июля 2020 года, самые важные события
Станислав МУХИН
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В регионе опасаются второй волны.В регионе опасаются второй волны.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Никак не снижается среднесуточное число заболевших коронавирусом в Омской области. В последние 24 часа выявили еще 82 новых случая. Общее число с начала эпидемии 3 165. По-прежнему в списке жертв 31 человек.

Статистика на 1 июля.

Статистика на 1 июля.

Власти собирались победить коронавирус к 1 июля. Очевидно, что сделать это не удалось. Более того, в региональном минздраве всерьез заговорили о возможной второй волне. Ее прогнозируют, предварительно, на позднюю осень.

- Если будет вторая волна, мы не знаем, когда это начнется. Есть ряд показателей о неблагоприятной ситуации. Это рост заболеваемости с симптомами, а не как у нас сейчас половина на половину. Пик заболеваний приходится на октябрь-ноябрь. С этим связана необходимость быть готовыми с 1 сентября к переходу на дистанционное обучение, - сказала накануне министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.

Развеяли слухи многих родителей школьников в минобре. Омичи активно обсуждали ситуацию с возобновлением дистанционного обучения с 1 сентября из-за коронавируса. Глава минобра заявила, что пока планируется, что дети сядут за парты.

- Мы хотим со всеми ребятами, со всеми педагогами сесть за парты. Те, кто отвечают за наше здоровье, для этого очень стараются, - сказала министр образования Татьяна Дернова. - Дистанционное обучение – это несвойственная история для нашей школы, она нам не нравится, и мы ее воспринимаем исключительно как временное явление, потому что в четвертой четверти завершившегося учебного года другого варианта не было. Надо прекратить все рассуждения о том, что дистант навсегда. Нет! Упаси Бог!

Добавим, что с 6 июля в Омской области открываются фитнес-центры. Разрешено работать ресторанам с летними верандами. Открыты и торговые центры. Для прилетающих из других регионов с начала июня отменены двухнедельный карантин и обсерваторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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