В омском минобре ответили на слух про дистанционное обучение в школах с 1 сентября

Чем ближе новый учебный год, тем больше разговоров о том, как он начнется. Многих родителей очень волнует этот вопрос. Недавно многим омичам в школьные чаты мам и пап педагоги разослали анкету. В ней проводился опрос, имеет ли семья домашний интернет и компьютер. И может ли ребенок заниматься онлайн. Из этого родители сделали вывод: с 1 сентября дистанционное обучение продолжится. А значит и после каникул дети посещать омские школы не будут. Многие мамы и папы после нескольких месяцев новой формы обучения теперь категорически против нее.

В министерстве образования Омской области прокомментировали эти слухи. Там заявили: планируется начать новый учебный год в очном формате. Дистанционки не будет.

- Образовательная система региона готовится начать новый учебный год в очном формате. Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации, как организовать учебный процесс. По словам главы федерального ведомства, эпидемическая ситуация сегодня управляемая. Достаточно высокая доля уверенности есть в том, что в начале сентября школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать знания. Дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов, - говорится в официальном сообщении министерства образования Омской области.

В ведомстве также заявили, что несколько месяцев онлайн-обучения ясно обнажили его главные минусы.

- Как и было обещано, после завершения периода ограничений, связанного с пандемией, все школы вернутся к обычному режиму работы. Ситуация с вынужденным переходом к дистанционному обучению ясно показала ценность системы школьного образования, - говорят в минобре.

КОМПЕТЕНТНО

«Есть ряд неблагоприятных показателей – мы не знаем когда начнется вторая волна»

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова:

- Я сам мама выпускницы 9 класса. Ей было комфортно заниматься на дистанционном обучении. Да, детям не будет хватать общения, общения в социуме. Если будет вторая волна, мы не знаем, когда это начнется. Есть ряд показателей о неблагоприятной ситуации. Это рост заболеваемости с симптомами, а не как у нас сейчас половина на половину. Пик заболеваний приходится на октябрь-ноябрь. С этим связана необходимость быть готовыми с 1 сентября к переходу на дистанционное обучение. Если сейчас это будет необходимо, то система легко, более просто перейдет на дистанционное обучение. Если будет выбор между здоровьем и очным обучением, то здесь вопросов не будет.