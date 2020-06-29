Фонд Обязательного Медицинского Страхования: всех россиян перед госпитализацией будут обследовать на коронавирус

Новый порядок плановой госпитализации в медицинские организации, оказывающие специализированную, в т.ч. высокотехнологичную помощь, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вступил в силу. Анализ на COVID-19 стал обязательным при плановой госпитализации за счет средств ОМС

«Согласно приказу, всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследования биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот – иначе ПЦР, за счет средств ОМС», - сообщила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.

Непосредственно при госпитализации пациента должен осмотреть врач терапевт (для детей – врач-педиатр). Врач также обязан провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (определение насыщения крови кислородом).

При наличии медицинских показаний (повышенная температура, сниженный уровень кислорода, иные симптомы) врач может направить пациента на рентгенографию или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов).

Как отмечает директор филиала страховой медицинской организации «Капитал-МС» в Омской области Елена Сальникова: «Все обследования проводятся за счет средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации просят самостоятельно, за свой счет сдать тест на коронавирусную инфекцию, это является неправомерным, и для решения вопросов госпитализации нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы».

1. Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией надо посмотреть на своем медицинском полисе ОМС, в какой страховой компании Вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами. Если телефон на полисе не указан, то телефон контакт-центра можно узнать на сайте страховой компании.

2. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему.

3. После Вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения Вашей проблемы.

Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Омской области 8-800-550-81-02, круглосуточно-бесплатно 8-800-100-81-02, www.kapmed.ru

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