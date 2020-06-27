Коронавирус в Омске, последние новости на 28 июня 2020: От COVID-19 умерло уже 30 сибиряков

Коронавирус в Омской области хоть немного отступил, но ежедневно медики фиксируют в среднем 60-70 случаев. Не стали исключением и последние сутки. В больницы региона поступили 79 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Омской области превысило 3300 человек. За все время выздоровело около 1 800 человек.

Помимо Омска больше всего случаев COVID-19 выявлено в Калачинском муниципальном районе.

К сожалению, за все время от коронавирусной инфекции скончались уже 30 омичей. Чаще всего это люди старше 55 лет, имеющие тяжелые хронические заболевания.

Статистика по коронавирусу в Омской области

По словам министра здравоохранения Омской области, Ирины Солдатовой в последнее время наблюдается тенденция к поступлению в больницы более молодых людей. Как правило, это омичи в возрасте 35-45 лет. В первые же месяцы пандемии это были в основном пожилые пациенты.

В среднем у омичей уходит 2-3 недели на выздоровление из больницы. В отдельных тяжелых случаях лечение проходит еще дольше. Как говорят в минздраве, сейчас жители стали внимательнее относится к своему здоровью. Многие при симптомах, схожих с проявлением коронавируса, сами просятся в больницы.

Напомним, что режим самоизоляции в Омской области был снят с 14 июня. Сейчас в регионе разрешена работа крупных торговых центров и летних веранд кафе. С 6 июля откроются спортклубы и фитнес-центры. Отменен двухнедельный карантин для прилетающих из других регионов страны и обсерваторы.