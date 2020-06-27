Коронавирус в Омске, последние новости на 27 июня 2020: Масочный режим продлили до конца июля

Ситуация с коронавирусом в Омской области немного успокоилась. Если неделю назад каждые сутки медики выявляли по 90 случаев. Сейчас же динамика заболеваемости заметно снизилась. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 61 жителя Омской области. Об этом сообщает оперштаб.

Статистика по коронавирусу в Омской области

С начала пандемии в Омской области выявлено уже около 3 300 случаев заражения опасным вирусом. Общее количество выздоровевших достигло 1706 человек. На домашнем карантине остаются 1 892 человека.

Тем не менее, в регионе вышли на последний - третий этап снятия ограничения. Следом за открытием детских садиков (с 22 июня) разрешили и работу торговых центров по выходным. Об этом вчера объявил губернатор Омской области Александр Бурков. Ряд послабление вступает в силу и с 6 июля. Наконец-то, власти разрешают работу спортивных клубов и фитнес-центров.

- Торговым центрам будет разрешено работать как в выходные дни, так и в праздничные с теми же ограничениями по площади зала — не более 800 квадратных метров, с соблюдением масочного, перчаточного режима. Но они могут работать всю неделю. Плюс с 6 июля открываются спортивные залы для занятий фитнесом, - рассказал губернатор Александр Бурков. - Также мы с этой даты снимаем ограничения по количеству присутствующих за столом на веранде в ресторане или в кафе. Сегодня разрешено не больше 2 человек, а с 6 июля предлагается уже с соблюдением всех санитарных норм не ограничивать людей, чтобы они могли приходить семьями обедать, ужинать — это будет разрешено.

А вот масочный режим в Омской области продлен: жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах минимум до 30 июля. На такой мере настаивает Роспотребнадзор. Добавим, что министр омского здравоохранения заявляла в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске", что власти планируют победить коронавирус в регионе к 1 июля. Победой Ирина Солдатова назвала рост заболеваемости не больше 20-30 новых случаев в день.

Добавим, что с начала июня в Омской области отменены обязательный карантин и обсервация для прилетающих из других регионов.