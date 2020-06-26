2020-06-26T15:00:15+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске откроют фитнес-центры

Разрешили работу и торговым центрам по выходным
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алена МАРТЫНОВА
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Только что завершилось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске. На нем, как и предполагалось ранее, обсуждали вопросы ослабления ограничений для работы спортивных заведений.

Работу фитнес-центров разрешили с 6 июля. У владельцев и персонала есть еще неделя, чтобы подготовиться к приему спортсменов и учесть все санитарные нормы. Также с этой даты откроют пришкольные лагеря с длительным пребыванием для детей.

Сейчас на летних верандах разрешено сидеть за столиками только вдвоем, но совсем скоро можно будет собраться компанией в кафе. Ограничение по количеству людей за одним столиком снимут 6 июня.

Еще одним важным итогом совещания стало окончательное снятие ограничений на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. С 27 числа это решение вступит в силу. Теперь непродавольственные магазины в ТЦ официально смогут работать в выходные с сохранением санитарных ограничений: соблюдение социально дистанции между покупателями, санобработка примерочных и соблюдение масочного режима на территории магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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