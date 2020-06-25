Страховые медицинские организации информируют о порядке госпитализации пациентов, больных COVID-19

1. При подтвержденном заболевании COVID-19 госпитализации подлежат пациенты, если у них отмечается температура 38,5°С в течение 3 дней, сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, имеются признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ).

2. В стационар также направляются пациенты старше 65 лет, имеющие хронические заболевания: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, острый коронарный синдром, онкологические заболевания, сахарный диабет, ревматоидный артрит, пациенты, получающие сеансы гемодиализа, с иммунодефицитными состояниями и пр. Пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире с лицами старше 65 лет или входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.

3. Особый порядок госпитализации предусмотрен и для детей до 18 лет, у которых имеется заболевание COVID-19. Так, они должны быть направлены в стационар, если температура выше 39,0°С в день обращения или больше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, наличии геморрагической сыпи, наличии любого из экстренных и неотложных признаков и пр.

4. В больницу также направляются дети при наличии у них тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное состояние, онкологические заболевания; болезни с нарушениями системы свертывания крови; пороки и заболевания сердца, легких; сахарный диабет, ожирение, хронические тяжелые болезни печени, почек, ЖКТ и пр.).

Кроме того, направление в стационар должно быть выдано, если ребенок проживает вместе с лицами, относящимися к группе риска, а также при отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения медицинских рекомендаций.

При выписке или переводе пациента на долечивание в другой стационар, его транспортировка осуществляется санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий медицинский работник при этом обязаны использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы).

Как отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков: «Если у пациента возникли трудности при госпитализации при наличии новой коронавирусной инфекции, нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации. Страховые медицинские организации разбираются с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему».

1. Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией надо посмотреть на своем медицинском полисе ОМС, в какой страховой компании Вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами. Если телефон на полисе не указан, то телефон контакт-центра можно узнать на сайте страховой компании.

2. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему.

3. После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения Вашей проблемы.

Также Михаил Пушков подчеркивает: «очень важно, что новым приказом Минздрава утвержден не только порядок госпитализации, но и порядок выписки (перевода) из медицинской организации и критерии выздоровления пациентов. Также важно, что утверждены четкие критерии состояния больных, градация коечного фонда, видов транспортировки и т.д. Это поможет не только пациентам, которые должны получить своевременную и качественную медицинскую помощь, но и лечащим врачам, а также врачам-экспертам страховых медицинских организаций».

Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Омской области 8-800-550-81-02, круглосуточно-бесплатно 8-800-100-81-02, www.kapmed.ru

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