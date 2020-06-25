2020-06-25T07:13:40+03:00
Общество

Салют в Омске 24 июня 2020 года: Как прошел, сколько было залпов и что о нем думают жители

Несмотря на рекомендации властей смотреть салют по телевизору, многие омичи вышли на улицы [фото, видео]
Станислав МУХИН
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Самые хитрые омичи наблюдали салют сразу с двух точек.Самые хитрые омичи наблюдали салют сразу с двух точек.Фото: ВКонтакте
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Отгремел после Парада Победы в Омске 24 июня 2020 и салют. В этом году власти специально сделали его высотным и сразу с трех точек - у гостиницы "Омск", Советского парка и Набережной Тухачевского. Впервые за долгие годы он начался в 23.00, а не в 22.00.

Как не просили власти жителей не приходить смотреть салют к точкам его запуска, это не помогло. Тысячи омичей предпочли посмотреть залпы в живую, а не по телетрансляции. Судя по отзывам в социальных сетях, в целом салют сибирякам понравился. Горожане говорят: его даже было видно в частном секторе.

В этом году салют проводился с трех точек. Фото: ВКонтакте

В этом году салют проводился с трех точек.Фото: ВКонтакте

Но, как и всегда, нашлись и недовольные:

- Каждый год одно и тоже что нибудь новенькое бы придумали, - написала омичка в социальных сетях.

В зависимости от места салют 24 июня 2020 в Омске продолжался от 8 до 10 минут. Самым долгим он был у Советского парка. Кстати, после окончания фейерверка омичи могли разъехаться по домам на специальных автобусах, которые приготовили власти.

Салют в Омске 24 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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