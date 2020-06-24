2020-06-24T14:46:30+03:00
Общество

Фото с Парада Победы в Омске 2020: Танки на Соборной площади, самолеты над городом и тысячи зрителей

Рассказываем и показываем, как 24 июня прошел Парад Победы в Омске 2020 [Фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
ФотоФотоФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в Омске прошел парад Победы, первое массовое мероприятие в городе с начала пандемии, которое согласовало правительство области. Зрителей было меньше, чем обычно. Омичи прислушались к просьбам правительства и не стали массово приходить на праздник. Для пришедших был обязателен масочный режим. Наличие средств защиты проверяли на входе у рамок металлоискателя, а также обязательно измеряли температуру.

Сами военные оказались от масок. Их перед выступлением на параде протестировали на короновирус, а Соборную Площадь и военную технику обработали антисептиками.

Самолеты в небе над Омском.

Самолеты в небе над Омском.

На Параде присутствовали и ветераны. Пригласили только четверых: Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин. Каждый из них находился в отдельной машине и выходить из соображений безопасности ветеранам запретили.

Ветераны на параде Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Ветераны на парадеФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Парад начался с самой зрелищной части - прохода военной техники. Первым шел танк Т-34.

Танк Т-34 Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Танк Т-34Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

За ним советский бронетранспортер. На нем солдат с девочкой на руках повторили памятник "Воину освободителю".

ГАЗ-67 Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

ГАЗ-67Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Замыкала колонну современная военная техника. В авиапараде участвовали 3 АН-26 и один АН-2. В небе над Омском пролетели три самолета малой авиации.

Современная военная техника Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Современная военная техникаФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Под музыку военного оркестра промаршировали войска Ракетной Армии, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, курсанты ВДВ, служащие отдельной железнодорожной бригады.

Парад Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

ПарадФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Берегитесь мошенников и их «бесплатной» юридической помощи
Омича-героя пригласили на парад победы в Москве
Ургант пошутил про омское метро и чемпионат по копанию могил
Омский Авангард купил американского нападающего за 50 миллионов
Подписывайтесь на «Комсомолку» в Инстаграме!
Омск присоединился ко всероссийскому флэшмобу "Голубь Мира"
В День Парада губернатор Бурков поздравил омичей и вручил памятные подарки ветеранам
Стало известно, сколько человек заразились в Омске коронавирусом за сутки
Как омичам получить 10 тысяч на детей в июле
В Омске в выходной День Парада разрешили работу торговых центров
Омичи снова жалуются на выбросы
За одну ночь омич угнал 3 автомобиля
Стало известно, какие квартиры омичи могут получить после голосования по поправкам в Конституцию
Омские ритуальщики устраивают конкурс по выкапыванию могил на скорость
Появилось видео, как полицейские в Омске гонятся за проституткой-сердечницей
Как не допустить сверхнормативных платежей
Салют в честь Победы будет высоким, чтобы омичи могли его видеть из дома