Фото с Парада Победы в Омске 2020: Танки на Соборной площади, самолеты над городом и тысячи зрителей
Сегодня в Омске прошел парад Победы, первое массовое мероприятие в городе с начала пандемии, которое согласовало правительство области. Зрителей было меньше, чем обычно. Омичи прислушались к просьбам правительства и не стали массово приходить на праздник. Для пришедших был обязателен масочный режим. Наличие средств защиты проверяли на входе у рамок металлоискателя, а также обязательно измеряли температуру.
Сами военные оказались от масок. Их перед выступлением на параде протестировали на короновирус, а Соборную Площадь и военную технику обработали антисептиками.
Самолеты в небе над Омском.
На Параде присутствовали и ветераны. Пригласили только четверых: Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин. Каждый из них находился в отдельной машине и выходить из соображений безопасности ветеранам запретили.
Ветераны на парадеФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
Парад начался с самой зрелищной части - прохода военной техники. Первым шел танк Т-34.
Танк Т-34Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
За ним советский бронетранспортер. На нем солдат с девочкой на руках повторили памятник "Воину освободителю".
ГАЗ-67Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
Замыкала колонну современная военная техника. В авиапараде участвовали 3 АН-26 и один АН-2. В небе над Омском пролетели три самолета малой авиации.
Современная военная техникаФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
Под музыку военного оркестра промаршировали войска Ракетной Армии, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, курсанты ВДВ, служащие отдельной железнодорожной бригады.
ПарадФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU