Фото с Парада Победы в Омске 2020: Танки на Соборной площади, самолеты над городом и тысячи зрителей

Сегодня в Омске прошел парад Победы, первое массовое мероприятие в городе с начала пандемии, которое согласовало правительство области. Зрителей было меньше, чем обычно. Омичи прислушались к просьбам правительства и не стали массово приходить на праздник. Для пришедших был обязателен масочный режим. Наличие средств защиты проверяли на входе у рамок металлоискателя, а также обязательно измеряли температуру.

Сами военные оказались от масок. Их перед выступлением на параде протестировали на короновирус, а Соборную Площадь и военную технику обработали антисептиками.

Самолеты в небе над Омском.

На Параде присутствовали и ветераны. Пригласили только четверых: Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин. Каждый из них находился в отдельной машине и выходить из соображений безопасности ветеранам запретили.

Ветераны на парадеФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Парад начался с самой зрелищной части - прохода военной техники. Первым шел танк Т-34.

Танк Т-34Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

За ним советский бронетранспортер. На нем солдат с девочкой на руках повторили памятник "Воину освободителю".

ГАЗ-67Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Замыкала колонну современная военная техника. В авиапараде участвовали 3 АН-26 и один АН-2. В небе над Омском пролетели три самолета малой авиации.

Современная военная техникаФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Под музыку военного оркестра промаршировали войска Ракетной Армии, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, курсанты ВДВ, служащие отдельной железнодорожной бригады.