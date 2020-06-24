2020-06-24T07:50:01+03:00
Общество

Парад Победы в Омске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Омске 24 июня 2020 года начнется в 10.00: самые яркие моменты торжества на Соборной Площади [видео]
KP.RU - ОМСК
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Парад проходит на Соборной площади.Парад проходит на Соборной площади.Фото: ВКонтакте
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Ситуация с коронавирусом в мире не позволила провести традиционный Парад Победы 9 Мая. По всей стране его проводят сегодня, 24 июня. Прямая онлайн-трансляция Парада Победы 24 июня 2020 на нашем сайте. Мы будем следить за праздничным шествием вместе с вами. Власти все же решили разрешить прийти омичам на Соборную площадь, но огородили ее. Соблюдаются меры санитарной безопасности.

Соборная площадь в день Парада с высоты птичьего полета.

Соборная площадь в день Парада с высоты птичьего полета.

Звучит многократное "Ура!" "Ура!" "Ура".

Ветеранов торжественно поздравляют с Великой Победой.

Ветераны въехали на Соборную площадь на УАЗах.

Ветераны въехали на Соборную площадь на УАЗах.

- В каждом доме до сих пор помним тот подвиг, который совершили наши отцы и деды ради свободы нашей отчизны. Ветераны - пример для подражания! - говорит принимающий Парад Победы в Омске под троекратное "Ура!" солдат.

Звучит гимн России. Все военнослужащие поют его текст. Выглядит все это мощно.

Слово берет губернатор, он напоминает цену той Победы над Германией: погибли 26 миллионов. Были призваны на фронт 300 тысяч омичей. Из них половина не вернулась.

Александр Бурков напоминает: в те годы Омск стал промышленным центром. Почти 90 тысяч рабочих без отдыха трудились в несколько смен. Губернатор напоминает о вкладе региона в ту общую Победу.

- Пусть наши дети никогда не узнают боли войны. Пусть всегда будет мирной небо над головой. С Праздником! - говорит губернатор под аплодисменты.

Шествие военной техники.

Шествие военной техники.

Начинается военное шествие войсковых соединений. Выезжает военная и ретро-техника. Первым выезжает, конечно, легендарный Т-34. Считается лучим танком Второй мировой Войны.

Самолеты в небе над Омском.

Самолеты в небе над Омском.

Проходит военная техника, рассказывают историю создания каждой. В небе над Омском пролетают три самолета. Вокруг Соборной площади очень много зрителей - больше тысячи омичей. К сожалению, многие почему-то без масок.

К каждому ветерану приставлен отдельный медик.

К каждому ветерану приставлен отдельный медик.

Ветераны уже свою часть участия в Параде Победы на Соборной площади закончили. Сейчас они очень внимательно наблюдают за шествием с трибун. К каждому фронтовику приставлен медик, который следит за состоянием здоровья ветерана. Погода сегодня в Омске идеальная!

Военные начинают исполнение песни, ставшей символом Великой Победы. На Соборной площади под оркестр звучит композиция "День Победы". Очень трогательно.

Некоторые ветераны плачут. Этот Парад Победы, в первую очередь, для них. Начинается чествование ветеранов. На Соборной площади звучат поздравления в их адрес:

- Слава ветеранам! Мы перед вами в неоплатном долгу!

К этим правильным словам сложно что-то еще добавить. Иначе, как выразить благодарность фронтовикам за их Победу?

Выступления военных заканчивается. Построения расходятся. Парад Победы в Омске заканчивается. Но праздничная программа Дня Победы в городе будет продолжаться весь день.

С 14.00 по 16.00 по улицам Омска будет ездить радиомашина. Из нее можно послушать песни военных лет. Все для создания настроения сибирякам.

Трансляция Парада Победы в Омске 24 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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