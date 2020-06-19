«В Европе со школы говорят, что однополые браки - норма»: Омский губернатор отозвался о поправках в Конституцию

Накануне голосования по поправкам в Конституцию-2020 об изменениях высказался губернатор Омской области. Александр Бурков заявил, что эти необходимость внесения этих поправок назрела давно. Они предполагают обязательную постоянную индексацию пенсий, сохранение независимости страны и семейных ценностей.

– Задумайтесь, насколько она дальновидна, как решение президента было стратегически дальновидным. Что сегодня в Европе мы видим? В школах с младших классов начинают объяснять, что однополые браки – это хорошо. По-европейски – это хорошо. И те люди, которые сегодня живут в Европе, по традиционным семейным ценностям, как в России, куда они завтра поедут? - сказал в эфире программы "Диалог с губернатором" Александр Бурков. - Которые не согласны с тем, что им вдалбливают в голову и навязывают их детям. Они поедут в Россию. И поедут люди образованные, с профессиями. Те немцы, которые уезжали с Азовского и Русско-Полянского района, поверьте мне, завтра приедут. Это шаг очень продуманный, и мы решим вопрос демографии. Там люди тоже понимают: то, что предлагается сегодня в Европе, – это тупик. И данная поправка в Конституцию решает эту проблему.

Затронул губернатор и тему международного права. Сейчас, по его словам, нам навязана система, по которой ЕСПЧ отменяет решения российских судов. В итоге государство ежегодно платит сотни миллионов евро в год по назначаемым штрафам.

- Когда Конституция принималась в начале 90-х, прописали, что международное право выше российских законов. И мы сегодня живем, получается, под диктовку дяди Сэма. И нам порой диктуют, международный суд: мы здесь не то сделали, мы вас штрафуем, - считает губернатор. - Все, мы возвращаемся к периоду Советского Союза. Сегодня главенствующий закон – российский. Мы будем жить по российским законам, а не по американским.

Александр Бурков заявил, что голосование за поправки в Конституцию - это голосования за будущее детей.

- Я призываю всех омичей прийти и проголосовать! Это сделать нужно! Потому что тот вариант Конституции, который сегодня предложен, те поправки - это то, что россияне ждали уже многие годы. Для меня ключевая поправка - то, что минимальная заработная плата должна быть не ниже прожиточного уровня. Я, будучи депутатом Госдумы, бился за эту поправку вместе с коммунистами. И она сегодня принимается по инициативе президента Путина. То, что пенсия должна ежегодно индексироваться вне зависимости от того, какой уровень инфляции. Также индексироваться должны социальные пенсии. Это ведь ключевая наша социальная защита, гарантия! Также в Конституции отражается суверенитет и нерушимость границ. Если народ поддержит, то значит границы никогда не будут рушиться! - подчеркнул глава региона.