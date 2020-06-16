Здоровая мать — здоровый малыш!

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечают свой профессиональный праздник медицинские работники. День медицинского работника – это профессиональный праздник всех тех, кто связал свою жизнь с медициной.

Традиционно своих коллег и партнеров по ОМС поздравляет страховая медицинская организация Капитал Медицинское Страхование. Более 26 лет Капитал Медицинское Страхование работает в тесном тандеме с медорганизациями, работающими в системе ОМС. Партнерство медорганизаций и Капитал МС направлено, прежде всего, на обеспечение качественной медицинской помощи, что возможно в неразрывном союзе с органами управления здравоохранением и медицинскими работниками. Специалисты компании прикладывают много сил, умений и знаний, чтобы все проблемы и задачи решались на самом высоком уровне, в профессиональном тандеме.

Особое внимание врачами-экспертами Капитал МС уделяется случаям оказания медицинской помощи с летальным исходом, онкологическим пациентам, пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, новорожденным и беременным женщинам и др.

Примером успешного взаимодействия министерства здравоохранения, Территориального фонда ОМС Омской области, учреждений родовспоможения и Капитал МС является совместный пилотный проект по информационному сопровождению беременных, который реализуется на территории Омской области с апреля 2019 года.

Пилотный проект заключается в том, что во время диспансерного наблюдения в связи с беременностью на маршруте «женская консультация – роддом» качество медицинской помощи женщинам обеспечивает не только администрация медорганизаций и заботливые врачи-акушеры, но и врачи-эксперты Капитал МС.

При обращении к страховым представителям компании беременные в режиме он-лайн получают консультативную помощь и помощь в организации бесплатного и своевременного обследования и лечения. Врачи-эксперты проводят ежемесячный контроль качества наблюдения за беременностью и информируют администрацию медорганизаций о выявленных дефектах для их устранения. При сроке 36 недель эксперты проводят оценку правильности выбранного для родоразрешения роддома, в круглосуточном режиме оказывают помощь в разрешении спорных и конфликтных ситуаций.

К заключениям экспертов прислушиваются медорганизации, их авторитетное мнение позволяет избегать ошибок в лечении пациенток. Благодаря совместным усилиям медиков и страховой компании удается избежать ненужных конфликтов с беременными женщинами, роженицами и родильницами, повысить их удовлетворенность оказанной медицинской помощью, достичь желаемого результата каждой беременности – здоровая мать и здоровый малыш.

Снижение младенческой смертности, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям – это одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», участие страховых представителей в достижении установленных целей нацпроекта считаем важнейшей задачей нашей страховой компании.

И у нас в регионе уже есть первые результаты проекта информационного сопровождения беременных, которые руководством компании представлены председателю федерального фонда ОМС Е.Е. Черняковой.Считаем, что снижение младенческой смертности возможно, и прежде всего, за счет усиления мер по профилактике преждевременных родов, за счет неукоснительного соблюдения принципов маршрутизации беременных групп высокого риска. Преждевременные роды должны происходить исключительно в учреждениях родовспоможения 3 уровня, которые оснащены необходимым оборудованием для выхаживания недоношенных детей и обеспечены квалифицированными кадрами – врачами-неонатологами, реаниматологами и др. специалистами.

Количество преждевременных родов у участниц проекта достоверно ниже, чем у женщин, которые не были в проекте, а, следовательно, и риск перинатальных потерь у участниц проекта также значительно ниже. По состоянию на 01.05.2020 в проекте приняли участие 513 женщин. Это женщины, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью будущего ребенка. В основном это беременные, которые наблюдались в женской консультации БУЗОО «ГБ №9», БУЗОО «ГП №8» и БУЗОО «КРД №6». На сегодняшний день в доношенном сроке родили 442 женщины, в т.ч. четыре путем планового кесарева сечения. 7 женщин родили преждевременно, но данные роды произошли в роддомах 3 уровня, а это значит, что права и мамы, и новорожденного недоношенного ребенка на необходимый объем медицинской помощи, были соблюдены.

В 2019 году у женщин, застрахованных в Капитал МС и не участвующих в проекте, процент преждевременных родов составил 6,2%, у участниц проекта 1,5 %. В 2020 году преждевременные роды произошли у 5,7% женщин, не участвующих в проекте, у участниц проекта преждевременных родов ещё не было. Данные показатели говорят сами за себя: меньше преждевременных родов – меньше младенческая смертность, совместными усилиями органов управления здравоохранения, медицинских работников, системы ОМС возможно улучшить качество оказания медицинской помощи беременным и детям.

Сегодня мы и наши застрахованные по ОМС пациенты хотим сказать спасибо и низко поклониться всему медицинскому сообществу за профессионализм. Спасибо всем медикам за спасенные жизни, за бессонные ночи, за милосердие, которые они дарят пациентам.

Александра, застрахована в Капитал МС: Я хотела бы сказать спасибо за то, что недавно в нашей семье родилась здоровая дочурка. На моем маршруте "женская консультация - роддом" рядом со мной были не только заботливые врачи и акушерки, но и врачи-эксперты Капитал МС. Благодаря их совместным усилиям и опыту в нашей семье растет здоровая малышка.

Наталья, застрахована в Капитал МС: Наша семья выражает искренние слова благодарности торакальному хирургу Зятькову Илье Николаевичу, всему коллективу БУЗОО "КМХЦ МЗОО", возглавляемому Бережным В.Г. От нашей родственницы отказались многие врачи, унынию не было предела, но обращение к экспертам Капитал МС изменило все. Благодаря Капитал МС была сделана операция в БУЗОО «КМХЦ МЗОО». Спасибо за ваше сотрудничество ради спасения жизни и здоровья пациентов.

Подробности по телефону: контакт-центр в Омской области 8-800-550-81-02,

Федеральный контакт-центр 8-800-100-81-02 (круглосуточно, бесплатно).

Сайт: www.kapmed.ru

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