Глава омского минздрава - «КП»: О кругах ада в поликлиниках, своих тестах на COVID-19 и о том, почему обычные больницы лучше частных

- Ирина Геннадьевна, как вы в целом оцениваете состояние омской системы здравоохранения? Что бы хотели изменить?

- Больше всего удручает материально-техническая база. Внешний облик наших больниц – особенно приемные отделения. Конечно, это нужно менять, чтобы у пациентов при поступлении в покои было более позитивное отношение. Особенно поражает, когда больного везут на КТ на носилках через ступеньки, например. Это, конечно, усугубляет состояние человека. Я понимаю ограниченность наших больниц в финансах. Но, наверное, какой-то ремонт в любом учреждении можно сделать, найти средства. Все зависит от уровня хозяйственности главных врачей.

По медицинскому оборудованию: в регионе только начинается переоснащение материально-технической базы. Мы лишь начинаем вкладывать в покупку новых аппаратов и оборудование. Активно в систему здравоохранения его начали закупать лишь в последние 2 года. Пока для меня как министра приоритет: приемные отделения и реанимации. Хочется, чтобы в каждом муниципальном районе медпомощь была одинаково качественной. Чтобы не приходилось в сложных случаях из местной ЦРБ вести пациента в Омск. Я все понимаю: развивать медицину в сельских районах крайне сложно и не всегда выгодно. Но у нас должны там работать профессионалы. Вот вы меня спросите, в какие больницы я хожу? Даже не в частные. Надежнее всего идти в многопрофильное медучреждение, где работа со сложными больными и случаями поставлена на поток. Там врачи ежедневно делают сложнейшие операции. От этого и уровень профессионалов выше. В частных же клиниках сложные случаи встречаются 2-3 раза в год, там врачи не видят тяжелых больных годами.

- Какие еще задачи вы ставите?

- Разбудить медицинское сообщество у нас. Для этого им нужно что-то дать взамен. Чтобы они поверили, что будущее есть. Я бы очень хотела вывезти наших врачей за границу на обучающие семинары. Чтобы они посмотрели: медицинская помощь может оказываться и по-другому. Составим программу, подтянем язык. Но сначала нам нужно победить коронавирус. «Уверена, что мы это сделаем (подробнее см. «На заметку»).

Нам есть, куда двигаться. Я считаю, что у нас достаточно высокая младенческая смертность. Здесь есть все резервы к ее снижению. Самое простое: усилить тщательность ведения каждой беременности. Плюс в каждом сложно случае омички должны рожать только в неонотальном центре.

- Как оцениваете работу наших больниц?

- Люди при обращении к врачу чего хотят? Быстро получить консультацию, диагноз и назначенное лечение. А у нас человек приходит, и начинаются круги ада. Сначала к терапевту, потом идет на анализы, следом он снова возвращается с результатами к терапевту. Только тогда его направляют к нужному узкому специалисту. И это может длиться неделями и даже месяцами. Этого быть не должно. Нужно стремиться, чтобы время с момента обращения до получения лечения не превышало 10 дней.

- Омские врачи героически борются с коронавирусом. Сколько у нас коек заняты больными с этим диагнозом? И есть ли еще резерв у больниц?

- Наши медики работают не жалея себя. По состоянию на 8 июня (наша беседа состоялась в этот день. – Прим. Авт). У нас 643 человека с COVID-19. Сначала шли люди пожилого возраста, сейчас же это в основном – 30-40 лет. Сейчас у людей произошла переоценка ситуации. Многие поняли всю серьезность и к здоровью стали относиться более внимательно. При характерных симптомах уже сами просятся в больницу. Сейчас развернуто 1540 коек, при необходимости у нас есть резерв еще в 1 000 мест.

- Личный вопрос. Когда вы последний раз проверялись на коронавирус?

- Проверяюсь регулярно. Вот у меня на столе лежит коробочка. Каждую неделю я сдаю тест на антитела. Пока все нормально (улыбается).

СПРАВКА «КП»

Солдатова Ирина Геннадьевна

1998 г. - окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «педиатрия»;

2013 г. - стала главным неонотологом Москвы;

2015 г. - заняла пост замминстра здравоохранения Московской области;

2020 г. - советник губернатора Омской области;

1 апреля 2020 г. - назначена министром здравоохранения региона.

СКАЗАНО

«Многие будут заражены»

- Мы планируем возобновлять плановую помощь в больницах. И перед операцией мазок на коронавирус будет обязательным, чтобы не заносить инфекцию в медучреждение. К этому придем в течение года, - рассказала Ирина Солдатова. – Но говорить о COVID-19 мы все будет еще долго. Победить болезнь окончательно – это что-то на уровне мечты. Нам придется с этим жить. Многие будут заражены. Часть больниц у нас будут переоборудованы на постоянную работу под ковид. Это надо принять.

НА ЗАМЕТКУ

ТОП-3 вопроса министру

1. Как оцениваете дисциплину жителей при соблюдении самоизоляции?

- Запрещай не запрещай, люди как ходили без масок и перчаток, так и ходят. Сейчас вроде бы поняли угрозу. Даже лучше, что все открывают сейчас. Мы видели, как «соблюдались» запрет: люди сидели компаниями на природе, устраивали пикники. Пусть омичи лучше гуляют в парках на безопасной дистанции. Всех дома не запрешь.

2. Что вы думаете об отмене ряда ограничений?

- Как врач я бы не хотела, чтобы 22 июня открывали садики. Потому что для меня это – опасность для стариков. Многие семьи болеют, состояние свое они часто недооценивают и идут в гости к бабушкам и дедушкам. Это риск инфицирования старшего поколения. Но я поддерживаю открытие крупных магазинов до 800 кв. метров. Пусть лучше люди будут на большой территории на расстоянии друг от друга, чем они толпились в очередях в небольших магазинах.

3. Когда в регионе победят COVID-19?

Победить мы постараемся до 1 июля. Сейчас мы на плато. Что вообще такое победим? Я думаю, что 10-20 новых случаев в день, это будет нормально.