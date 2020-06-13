Глава минздрава высказалась о единой лаборатории, из-за которой сотни омских врачей боятся увольнений

Омские врачи бьют тревогу. Недавно стало известно о планах создать в Омской области единый центр вместо 85 лабораторий, которые делают медицинские анализы. В планах минздрава оставить лишь два учреждения - в Омске и Таре. 1500 врачей, которые работают в этих лабораториях, опасаются массовых увольнений.

Медики уже подготовили обращение к главе минздрава РФ и подготовили петицию.

- Пишем письмо с целью нам помочь и не оставить 1500 человек (врачей- и фельдшеров-лаборантов) без работы! В Омске хотят открыть единую лабораторию с целью централизации лабораторной службы, при этом закрыть все лабораторные службы в поликлиниках и крупных стационарах. А там оказывается неотложная помощь пациентам, - пишут авторы петиции. - При открытии этого центра будет всего лишь 140 открытых вакансий, и то эти рабочие места будут занимать врачи-вахтовики! А что делать 1500 человек, оставшимся без работы, которые не могут переучиться на другого специалиста!? Что делать людям с их кредитами, детьми, семьями?! В чем же плюсы централизованной лаборатории, если 1500 человек остаются безработными!?

Ситуацию уже прокомментировала глава омского минздрава Ирина Солдатова.

- У нас действительно есть планы сделать единый лабораторный центр. Потому что я недавно была в одной из больниц и насчитала там сразу 5 лабораторий. Зачем? - сказала сайту "Комсомольская правда в Омске" министр Ирина Солдатова. - Единый центр сделает систему более удобной. И потом: пациенту, какая разница, где ему быстро и качественно сделают анализы? Мы должны быть ориентированы, в первую очередь, на пациентов. Конечно, главврачи больниц будут упираться. Для них это было источником заработка.

При этом глава минздрава дала понять, что массовых увольнений не будет. Но не уточнила, куда трудоустроят медиков из оптимизированных лабораторий.