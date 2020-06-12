Когда на Левом Берегу Омска жителям дадут газ после аварии 12 июня 2020 года

Днем 12 июня на магистральном газопроводе произошел пожар. По данным экстренных служб, перед возгоранием в него ударил разряд молнии. Сейчас открытое горение уже потушено, но газ в домах на Левом Берегу отключили. Когда на Левом Берегу Омска дадут газ - вопрос, который волнует сейчас тысячи жителей Левобережья. Они целый день из-за аварии сидят без газа. В «Омскгоргаз» эту информацию пока не комментируют (подробнее см. «Официально»).

В большинстве диспетчерских омичей не обрадовали: там сообщают, что отключение газа затянется на несколько дней. Примерно та же информация и у специалистов аварийно-диспетчерской службы мэрии Омска.

Пожар тушили несколько часов.

На сайте администрации «Мой дом», где транслируется информация обо всех отключениях, сообщается, что газа нет на следующих улицах Левого Берега: ул. Волгоградская; ул. 1-я Любинская; 3-я Любинская ; 4-я Любинская; Комкова; Лисицкого; Солнечная 2-я. Однако в социальных сетях омичи сообщают, что газа нет практически на всем Левом Берегу.

На сайте «Мой дом» сообщается, что ориентировочное время включения газа - 15 июня в 19:00. Скорее всего, десяткам тысяч жителям огромного района Омска придется сидеть без газа все выходные.

ОФИЦИАЛЬНО

- Процесс выжигания остатков природного газа продолжается. На месте выжигания организовано дежурство экипажей аварийной диспетчерской службы АО «Омскгоргаз» и МЧС.

По предварительным данным, причиной разгерметизации и последующего возгорания запорной арматуры на газопроводе высокого давления является попадание молнии, - прокомментировали происшествие сайту «Комсомольская правда в Омске» в «Омскгоргазе». - После завершения процесса выжигания остатков природного газа из полости газопровода, службы АО «Омскгоргаз» незамедлительно приступят к аварийно-восстановительным работам и к поэтапному повторному пуску газа потребителям.