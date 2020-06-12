2020-06-12T18:37:11+03:00
Общество

Когда на Левом Берегу Омска жителям дадут газ после аварии 12 июня 2020 года

Газ в Омске отключили из-за пожара на газопроводе, в который ударила молнии [видео]
Станислав МУХИН
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Газ в Омске отключили из-за пожара на газопроводе, в который ударила молнии.Газ в Омске отключили из-за пожара на газопроводе, в который ударила молнии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Днем 12 июня на магистральном газопроводе произошел пожар. По данным экстренных служб, перед возгоранием в него ударил разряд молнии. Сейчас открытое горение уже потушено, но газ в домах на Левом Берегу отключили. Когда на Левом Берегу Омска дадут газ - вопрос, который волнует сейчас тысячи жителей Левобережья. Они целый день из-за аварии сидят без газа. В «Омскгоргаз» эту информацию пока не комментируют (подробнее см. «Официально»).

В большинстве диспетчерских омичей не обрадовали: там сообщают, что отключение газа затянется на несколько дней. Примерно та же информация и у специалистов аварийно-диспетчерской службы мэрии Омска.

Пожар тушили несколько часов.

Пожар тушили несколько часов.

На сайте администрации «Мой дом», где транслируется информация обо всех отключениях, сообщается, что газа нет на следующих улицах Левого Берега: ул. Волгоградская; ул. 1-я Любинская; 3-я Любинская ; 4-я Любинская; Комкова; Лисицкого; Солнечная 2-я. Однако в социальных сетях омичи сообщают, что газа нет практически на всем Левом Берегу.

На сайте «Мой дом» сообщается, что ориентировочное время включения газа - 15 июня в 19:00. Скорее всего, десяткам тысяч жителям огромного района Омска придется сидеть без газа все выходные.

ОФИЦИАЛЬНО

- Процесс выжигания остатков природного газа продолжается. На месте выжигания организовано дежурство экипажей аварийной диспетчерской службы АО «Омскгоргаз» и МЧС.

По предварительным данным, причиной разгерметизации и последующего возгорания запорной арматуры на газопроводе высокого давления является попадание молнии, - прокомментировали происшествие сайту «Комсомольская правда в Омске» в «Омскгоргазе». - После завершения процесса выжигания остатков природного газа из полости газопровода, службы АО «Омскгоргаз» незамедлительно приступят к аварийно-восстановительным работам и к поэтапному повторному пуску газа потребителям.

Пожар на газопроводе в Омске после удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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