Коронавирус в Омске, последние новости 9 июня 2020: Почему глава минздрава не хочет открытия садиков и когда в регионе победят covid-19

Омская область постепенно возвращается к обычной жизни. Сейчас по количеству заболевших регион выходит на плато. Власти переходят ко второму этапу отмены ограничений: жителям уже разрешили гулять и заниматься спортом на улице, открыли крупные торговые центры и магазины, разблокировали транспортные карты.

«ЛЮДИ, БОЯСЬ COVID-19, ТЕПЕРЬ САМИ ПРОСЯТСЯ В БОЛЬНИЦУ»

С 22 июня заработают садики, но министр здравоохранения Ирина Солдатова призналась: она бы не хотела сейчас открытия дошкольных учреждений (подробнее см. «Сказано»). Но в целом снятие ограничений поддерживает:

- Все равно запрещай не запрещай, люди как ходили без масок и перчаток, так и ходят. Это сейчас, кажется, поняли угрозу, увидели распространение коронавируса, - сказала Ирина Солдатова. - Меняется сознание людей: многие сейчас уже при определенных симптомах сами просят врачей отвезти их в больницу. Даже лучше, что все открывают сейчас. Мы ведь видели, как соблюдались запреты: люди сидели компаниями, устраивали пикники. Так что пусть люди лучше гуляют в парках на безопасной дистанции. Всех дома мы все равно не запрем.

Сейчас ситуация с коронавирусом не очень стабильная: в какие-то дни выявляют всего 20-30 случаев, в другие наблюдается резкий скачок. Однако по прогнозам властей дальше эпидемия должна пойти на спад.

«Многие будут заражены»

Глава минздрава даже спрогнозировала дату, когда в Омске рассчитывают победить коронавирус.

- Я думаю, что победить коронавирус мы постараемся до 1 июля. Сейчас мы на плато. Что такое победили и какие идеальные цифры по числу заболевших в день? Я думаю, что 10-20 человек, это будет нормально. К этому нужно стремиться, - говорит министр. - Не нужно бояться, может, цифры потом будут даже выше. Мы же планируем возобновлять плановую помощь. И перед операцией мазок на коронавирус будет обязательным, чтобы не заносить инфекцию в медицинское учреждение. К этому мы придем в течение года.

Но, кажется, говорить о COVID-19 все мы будем еще очень долго. Победить болезнь окончательно - это пока что-то на уровне мечты.

- Нам придется с этим жить. Многие будут заражены. Совсем победить коронавирус пока не получится. Часть больниц у нас будут переоборудованы на постоянную работу под ковид. Это нужно принять, - считает Ирина Солдатова.

СКАЗАНО

«Как врач я, конечно, не хотела бы открытия садиков сейчас»

Министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА:

- Понимаю необходимость работы детсадов для родителей. Но, как врач, конечно, я бы не хотела, чтобы сейчас открывали садики. Почему? Потому что для меня это - опасность для стариков. Многие семьи болеют, дети тоже, состояние свое они часто недооценивают, но придут к своим бабушкам и дедушкам. Это риск инфицирования людей пожилого возраста. Для нас это опасно. Сами знаете, как бывает: все дети идут в садик. Сентябрь-октябрь - они болеют. Я против открытия кинотеатров, так как там массовое скопление людей и есть вентиляция. Но я поддерживаю открытие крупных торговых центров и магазинов площадью до 800 кв. метров. Пусть лучше омичи будут на большой территории на расстоянии друг от друга, чем стоят в огромных очередях в маленьких магазинчиках.

ВОПРОС РЕБРОМ

Роспотребнадзор против решения штаба о переходе на второй этап отмены ограничений?

Любопытный документ появился в Интернете. На бланке за подписью главного санитарного врача региона Александра Криги список предложений, которые прямо противоречат решениям оперштаба по отмене ряда ограничений. Глава Роспотребнадзора предлагает не открывать детские садики, турфирмы, летние веранды ресторанов, спортклубы и торговые центры с магазинами площадью до 800 квадратных метров. Иными словами, в этом документе Крига прямо говорят: переходить ко второму этапу снятия ограничений - преждевременно.

«Комсомолка» за комментариями обратилась в Роспотребнадзор. Там нам отрицать подлинность документа из соцсетей не стали:

- Я видела этот документ в Интернете. Сейчас Александр Сергеевич Крига на совещании. Прокомментировать ситуацию и сформулировать свою позицию мы пока не можем. Освободится руководитель и примет такое решение, мы всем сообщим, - ответила пресс-секретарь ведомства Александра Барабанщикова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вице-губернатор раскритиковал сибиряков без масок

Омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков сделал неожиданное обращение к омичам, которые ходят без масок. С 1 мая в регионе введен масочный режим. Но, как считает чиновник, многие его попросту демонстративно не соблюдают. Вице-губернатор раскритиковал жителей.

- Вчера, около полуночи, заходил в «Сытную площадь». Охрана на входе вежливо объясняла, что без масок не обслуживаются покупатели. В основном была молодежь, и с пониманием, без конфликтов, надевали маски и заходили в торговый зал, - написал вице-губернатор в Instagram. - Скажем прямо, так бывает не всегда. Бывали конфликты в крупных продуктовых сетях. От демонстративного отказа надевать маску, до формального его использования, когда внутри торгового зала маска не используется, а надевают только при входе или на кассе. Если не хотите беречь себя, поберегите своих детей, родителей, друзей. Конфликт - это не выход из ситуации. Жизнь изменилась, и ещё какое-то время мы будем в масочном режиме.