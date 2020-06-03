Коронавирус в Омске, последние новости 3 июня 2020: Отмена выставки «Флора», когда разблокируют транспортные карты и какие парки так и не откроют

В Омской области с 4 июня начинает действовать ряд послаблений в режим самоизоляции, которая продлена до 14 июня. Жителям разрешили гулять по два человека и заниматься спортом на улице.

ДВА КРУПНЕЙШИХ ПАРКА РАБОТАТЬ ПОКА НЕ БУДУТ

Однако, как выяснилось, не все омские парки будут работают для прогулок. Парк имени 30-Летия ВЛКСМ и Советский парк по-прежнему закрыты для посещений. Об этом рассказала мэр Омска Оксана Фадина. Она же предостерегла жителей от бездумных прогулок.

- Лучше все же сейчас оставаться дома и не выходить на улицу лишний раз, - сказала глава города.

Тем временем, сибиряки засыпают мэрию одним и тем же вопросом: когда заработают транспортные карты льготников. Остроты ситуации добавило и то, что омичам разрешили посещать свои садовые участки. С 4 июня в городе запустили дачные автобусы. К тому же администрация постепенно увеличивает количество автобусов и на обычных маршрутах. Мэр объяснила позицию властей с транспортными картами.

- Действительно, решено возобновить работу садовых маршрутов. С 4 июня автобусы запущены. Что касается льготного проезда, то я напомню: режим повышенной готовности будет продлен до 14 июня. Мы отменяли льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров как раз для того, чтобы эти категории оставались в режиме самоизоляции. До 14 июня льготный проезд возвращать не будем, - рассказала Оксана Фадина.

«ФЛОРУ» В ЭТО ГОДУ ОТМЕНЯЮТ

Уже буквально требуют омичи и открытия дежурных групп в садиках. Жителям не с кем оставить детей, кто-то из-за этого уже даже потерял работу. При этом во многих соседних городах дошкольные учреждения работают. Но в Омске Роспотребнадзор против этого, а конечное решение именно за этим ведомством.

- Я понимаю беспокойство омичей в вопросе детских садов. Мы даже сами поднимали его на штабе. Но решение было, что это рискованно и преждевременно. Решение главного санитарного врача здесь является определяющим и мы его придерживаемся, - объяснила Оксана Фадина. - Но все детские сады у нас готовы уже сейчас. Выделены средства на дезинфекцию были еще в апреле. Думаю, на заседании штаба мы снова вернемся к этому вопросу. Но пока дата заседания не определена. Она будет зависеть от текущей ситуации с коронавирусом. Мы готовы открыть садики в любой момент.

Кстати, решили власти в этом году отказаться от проведения выставки "Флора". Она традиционно проходила в канун Дня города в конце июля. В мэрии сослались на ограниченный бюджет и непонятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Омске. Жители очень любят эту выставку, ежегодно ее посещают десятки тысяч сибиряков. Некоторые омичи предположили, что раз отменяют "Флору", то и празднования Дня города в начале августа не будет. В мэрии эти выводы опровергли.

- Формат Дня города в стадии обсуждения, все зависит от решения оперативного штаба и разрешения на проведение массовых мероприятий. Рабочей группой разрабатывается несколько сценариев праздника. В любом случае День города будет, – сообщила "Комсомолке" директор департамента информационной политики Олеся Потапова.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как полиция будет определять: нарушитель самоизоляции перед ними или спортсмен?

Следить за соблюдением режима самоизоляции будут по-прежнему сотрудники полиции. Но, как они собираются отслеживать, это - большой вопрос. Ведь при виде гаишника или полицейского омичам ничего не мешает перейти на легкий бег и сказать, что они занимаются спортом. Либо если в компании четверо, рассредоточиться по двое и сказать, что друг друга вы не знаете.

Ситуацию прокомментировали в региональном УМВД:

- Если у человека брюки и туфли, наверное, ясно, что он вышел не для занятий спортом. В любом случае все будет решаться в каждой ситуации индивидуально. Где-то будет достаточно профилактической беседы. С сотрудниками уже проведены все инструктажи, они знают как себя вести, - рассказал нам начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Температура под 40, падал в обморок»

Омич Никита К. рассказал о своей истории с коронавирусом. Инфекцию он подхватил еще в марте в Санкт-Петербурге. Там он обосновался недавно. Его пригласили на закрытую вечеринку с участием музыкальной группы.

- На следующий день почувствовал недомогание, температура до 37,7. Раньше я никогда не болел, подумал простуда. Три дня пролежал дома, но лучше не становилось. Вызвал врача. Она тоже ничего страшного не заподозрила сначала, выписала антибиотики и таблетки от кашля. Еще три дня ничего не помогало, температура под 38,5 градусов, жуткая слабость, постоянно хотелось лежать. Потом я начал терять сознание. Это напугало, такое было впервые.

Только после этого врач отправила парня на рентген. Снимок показал, что правое легкое поражено. Развилась пневмония, Никиту срочно положилив больницу.

- У медиков не было сомнений, что у меня коронавирус. Но вот все, что надо знать о тестах – у меня он был отрицательным. Я лежал среди людей с коронавирусом, были все симптомы. Врачи говорят: у меня диагноз подтвердился на 100%, - удивляется Никита. - Я просто не мог не заразиться там. Но тест показывал, что я здоров. Тогда, в первую волну, у нас перезаражались, кажется, и все врачи, которые нас лечили. В больнице пролежал месяц, температура бывала и под 40. На тот момент я уже почти ничего не чувствовал, лежал в полуобморочном состоянии. Но мне повезло: а вот несколько пожилых пациентов скончались.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Открывшиеся торговые центры могут не пускать покупателей

Крупнейший торговый комплекс Омска СТЦ «Мега» опубликовал инструкции для омичей. Во-первых, всем посетители обязаны быть в масках – в противном случае администрация магазина вправе не пустить покупателя. Во-вторых, в ТЦ будут следить за количеством людей, находящихся внутри.

Там также предупредили омичей: в случае большого количество людей, находящихся внутри, доступ для других покупателей могут временно ограничивать. Весь персонал будет в масках. В администрации решили увеличить количество уборок в общих местах. Везде расставят дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств для рук, будет регулярное кондиционирование помещений, по зданию расставят автоматы по продаже медицинских масок.