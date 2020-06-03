Назван режим работы и требования к покупателям омской «Меги»

С 4 июня начинают работать все торговые центры Омска, а омичам разрешили парные прогулки. По решению оперштаба с завтрашнего дня вступает ряд послаблений. После долгого простоя открывает свои двери один из самых популярных в Омске торговых центров - "Мега". Накануне администрация опубликовала режим работы торгового комплекса. Он отличается от привычного.

МЕГА все так же будет работать ежедневно с 10:00. Но лишь до 20:00. По решению оперштаба пока торговые центры позже этого времени работать не имеют права. Еще одно требование - площадь торгового зала не должна превышать 400 метров. По этой причине будет закрыта ИКЕА, но магазин продолжит работать как пункт выдачи онлайн заказов.

Супермаркет АШАН принимает покупателей в Омске с 8:30 до 22:00. У него есть свой отдельный вход.

Пока все скудно в "Меге" будет и с развлечениями. Виной всему все те же ограничения от омского оперштаба. Будут закрыты для обычного посещения все точки общепита - посидеть за столиками не удастся. Но в то же время фуд-корт планирует работу с заказами на вынос. Заказать бургер и забрать его с собой в дорогу можно, а посидеть и отдохнуть за едой не получится.

Не начнут работать каток и детские площадки. Более того, администрация "Меги" обратилась к омичам. Там напомнили о санитарных требованиях, которое установило омское правительство.

- Обращаем ваше внимание, что ношение индивидуальных средств защиты (маска, респиратор, перчатки) является обязательным для посещения "Меги". Мы также просим вас соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и придерживаться специальной разметки.

По возможности используйте бесконтактные методы оплаты в магазинах, и регулярно дезинфицируйте или мойте руки, - говорится в официальном сообщении торгового центра Мега.

Там также предупредили омичей: в случае большого количество людей, находящихся внутри, доступ для других покупателей могут временно ограничивать. Весь персонал будет в масках. В администрации решили увеличить количество уборок в общих местах. Везде расставят дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств для рук, будет регулярное кондиционирование помещений, по зданию расставят автоматы по продаже медицинских масок. А омичам рекомендуют оплачивать покупки для их же безопасности бесконтактным способом.