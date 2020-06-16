Из панельной омской многоэтажки вывалилась бетонные плиты: В ней продолжают жить люди

ЧП случилось на Левобережье Омска. Утром жильцы панельной многоэтажки на улице Лукашевича, 1 проснулись от страшного треска. Выйдя на улицу, люди ужаснулись: одна из плит между первым и вторым этажами разломилась и практически вывалилась наружу. В здании 216 квартир, в которых живут более 400 человек.

Как выяснилось, проблемы с этим домом 1977 года постройки были и раньше. Из-за ветхой кровли его неоднократно заливало, а на доме люди замечали трещины.

Впрочем, приехавшие на место эксперты из управляющей компании и мэрии пришли к выводу, что никакой опасности для жильцов случившееся не представляет и решили их не эвакуировать.

– По данному адресу работала комиссия: первый заместитель главы округа, представители УК «6-й микрорайон», департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности администрации города Омска, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Установлено, что плиты не являются несущей конструкцией, в данный момент силами УК установлены временные железные подпорки. На месте работает эксперт, который предложит варианты усиления конструкции.

Жильцы, которым пришлось вернуться в свои квартиры, гадают, по какой причине могло произойти ЧП. По их версии, плита могла треснуть из-за незаконных перепланировок на верхних этажах. В горадминистрации считают, что инцидент случился из-за коррозии.

ОФИЦИАЛЬНО

«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает»

Первый заместитель главы администрации Кировского округа Алексей НАСЕДКИН:

– По предварительной оценке отслойка плиты на уровне первого и второго этажей произошла в результате попадания влаги и коррозии. Сегодня управляющая компания и приглашенная экспертная организация провели работы по закреплению плит. В дальнейшем эта же проектная организация разработает полный проект по усилению несущих конструкций. УК проведет весь объем работ в соответствии с проектом. В настоящее время жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, они вернулись в свои квартиры. Исследования, необходимые для разработки проекта, проведут в кратчайшие сроки.