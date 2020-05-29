2020-05-29T14:03:37+03:00
Общество

«Боролись за жизнь коллеги круглые сутки»: В Омске от коронавируса умер первый медик

У лаборанта МСЧ-4 болезнь развилась настолько стремительно, что помочь ей оказалось невозможно
Анна МИКУЛА
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В Омске от коронавируса умер первый медик.В Омске от коронавируса умер первый медик.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сейчас у Омске инфицированы десятки медиков, лечащих коронавирусных пациентов. Например, сегодня стало известно о пяти сотрудниках станции скорой помощи, у которых подтвердились тесты на ковид, причем большинство из них – люди старше 60 лет. Всем им уже начали выплачивать полагающиеся в таких случаях компенсации – по 68 тысяч рублей.

И вот стало известно о первой в регионе смерти медицинского работника. Скончалась 58-летняя лаборант МСЧ-4, которая, вероятно, и сама проводила тесты на коронавирусную инфекцию. Болезнь перешла в острую форму так стремительно, что спасти женщину, несмотря на все усилия, не удалось.

– Молниеносно развивались дыхательные нарушения, что потребовало длительного проведения ИВЛ, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Огромная команда профессионалов круглые сутки боролась за жизнь коллеги. Было сделано абсолютно все, что возможно. К сожалению, болезнь оказалась сильнее нас. Наличие серьезных хронических заболеваний, безусловно, стало основным фатальным фактором, резко снизившим шансы на благоприятный исход. Министерство здравоохранения Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким умершей. Мы все скорбим об этой утрате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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