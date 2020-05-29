2020-05-29T13:08:31+03:00
Общество

«Тесты нам не делали»: Курсанты омского летного колледжа, где у сотрудника нашли COVID-19, рассказали, как живут на карантине

Всех иногородних распустили по домам, занятия идут онлайн
Анна МИКУЛА
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Тест на коронавирус оказался положительным у одного из сотрудников авиабазы летного колледжа в Калачинске.Тест на коронавирус оказался положительным у одного из сотрудников авиабазы летного колледжа в Калачинске.Фото: Личный архив
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На днях стало известно, что коронавирус добрался и до омского летно-технического колледжа гражданской авиации. У одного из сотрудников – кочегара – результат теста оказался положительным. Он работает на авиабазе ОЛТУГА в городе Калачинске Омской области и заразился, вероятно, когда был дома в отпуске.

Напомним, в Калачинском районе, там заразились сразу более 60 местных жителей, сейчас находится крупнейший в регионе очаг COVID-19. Из-за вспышки смертельно опасной инфекции там закрыли на карантин целую деревню. Людям не разрешают выехать даже за лекарствами.

Ситуация в проникновением ковида в учебное заведение вызвало особую тревогу, потому что на практике в Калачинске студенты живут не дома, а размещаются в общежитии. Директор летного колледжа Александр Строганов подтвердил, что находящихся в Калачинске курсантов не выпускают за пределы базы. Никто из них не контактировал с заболевшим, поэтому дальнейшее распространение инфекции исключено.

Чтобы точно предотвратить дальнейшие заражения курсантов временно не выпускают с территории базы.

Чтобы точно предотвратить дальнейшие заражения курсантов временно не выпускают с территории базы.

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В областном минздраве ситуацию не комментируют, поэтому мы решили узнать все у непосредственных участников происходящего. «Комсомолка» выяснила у курсантов, как им живется на осадном положении.

– На практике в Калачинске находятся около 30 человек. Тесты на коронавирус в учебном заведении не проводили, – рассказал нам один из ребят. – Но, насколько я знаю, среди личного состава не было и случаев выявления вируса. На данный момент дела обстоят хорошо. ОЛТУГА действительно закрыта на карантин, но в целях профилактики. Иногородних отправили по домам еще в самом начале карантина. Сейчас у всех курсантов идет обучение в онлайн-режиме.

Это общежитие № 5, в котором живут курсанты во время летной практики в Калачинске.

Это общежитие № 5, в котором живут курсанты во время летной практики в Калачинске.

Это столовая колледжа.

Это столовая колледжа.

Так выглядел лекционный класс до перехода на дистанционное обучение.

Так выглядел лекционный класс до перехода на дистанционное обучение.

– В Омске почти всех распустили по домам еще в апреле, – рассказал другой будущий летчик. – Вроде бы, остались только курсанты из Казахстана и других стран. Месяц назад все общежитие уже отправляли на проверку. У всех результаты тестов были отрицательными. Что происходит в колледже сейчас, нам никто не сообщает.

Одна из преподавателей ОЛТУГА также подтвердила нам информацию, что занятия сейчас проводятся дистанционно. Заболевших среди курсантов пока нет, за пределы базы они не выходили и заразиться не могли, поэтому руководство решило, что делать им тесты на COVID-19 нецелосообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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