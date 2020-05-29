Коронавирус в Омске, последние новости на 29 мая 2020: Выход на плато, штрафы для жителей без масок и облавы в транспорте

До 20 человек увеличилось число умерших омичей от коронавируса. Всю неделю число заболевших держалось на уровне 30-50 человек. Только в четверг региональный оперштаб сообщил о рекордном приросте заразившихся - 88 человек за сутки. Тем не менее, ранее в омском правительстве заявили о выходе на плато по коронавирусу. Заявление сделал губернатор Александр Бурков.

- Хотя мы вышли в Омской области на плато, нет резкого скачка заболевших, есть постоянное число заболевших – в среднем 50 человек в сутки, это уже говорит о том, что стабилизуется все, и мы надеемся на дальнейшее снижение. Но соблюдать масочный режим необходимо, другого выхода нет до тех пор, пока не будет вакцины, – предупредил глава региона.

Как его соблюдают омичи, накануне проверили сотрудник полиции. Многие жители откровенно игнорируют ношение масок. И зря, теперь полиция начала проверять соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. На днях омская полиция останавливала автобусы и маршрутки на улице Лукашевича. Сотрудники проверяли, носят ли водители и пассажиры маски.

Появилось видео с одного из таких рейдов. Его опубликовала омская полиция. Один из газелистов рассказал, что на смену ему выдают 4 пары пары перчаток и 4 медицинские маски. Однако на вопрос, почему он не надел перчатки, водитель ответить ответил, что в них скользят руки.

На кадрах видно, как в маршрутку заходит полицейский в маске и перчатках. Половина пассажиров в салоне без средств индивидуальной защиты. Одна из омичек пытается быстренько исправить ситуацию и достает маску из сумки пока человек в форме зачитывает закон. То есть маска у нее есть, но она почему-то не носит ее

На всех пассажиров без масок составили протоколы об административном правонарушении. Документы направлены в суд. Им грозит штраф от 1 000 до 30 000. Однако в полиции признали, что в их практике уже были случаи отмены протоколов.

Рассказала министр омского здравоохранения Ирина Солдатова и в чем еще коварность коронавруса.

- Вирус необычный. Он молниеносно поражает легочную ткань. Есть простые случаи, когда человек отмечает день рождения, а через три дня находится в реанимации, - рассказала министр.

Тем временем, в омском минздраве признали, что в регионе довольно напряженно со свободными койками для больных коронавирусом. Очередную больницу в городе пришлось перепрофилировать под работу с пациентами, у которых обнаружили диагноз COVID-19. Речь идет о медсанчасти №4.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что со школами и садиками?

Министр образования Татьяна Дернова высказалась о том, будут ли запущены

дежурные группы в омских садиках со следующей неделе. обсуждаться это будет на заседании оперштаба 1 июня. Там же решат, есть ли смысл продлять режим самоизоляцию после 3 июня.

- Есть надежда на открытие дежурных групп. Мы дважды выходили на оперативный штаб с этим предложением, - сказала министр. - В понедельник мы очень надеемся, что нас услышат. Количество заболевших сокращается. Очень надеемся, что нам разрешат открыть дежурные группы. Во многих регионах они уже функционируют. Нам придется открывать все детские сады. Потому что уже многие работают.

Прокомментировала министр Татьяна Дернова и слухи о полном переходе школ на дистанционное образование. По ее мнению, этого не хочет никто.

- Никто этого не хочет. Ни дети, ни взрослые, ни семьи, ни педагоги. Точно столько же обращений, сколько от семей, было от педагогов, которые говорили: "Пустите нас к нашим детям, мы так соскучились. Стало ясно, что отношения между учителями и детьми – очень значимая часть жизни детей. Многие даже не думали, что дети так любят школу, так любят педагогов. Нет мысли перевести образование в дистанционный режим. Это абсурд!

ОФИЦИАЛЬНО

"Людей без масок будем наказывать рублем"

- Мнения разделились. Есть люди, которые соблюдают масочный режим. Но есть те, кто не хочет верить в коронавирус, не понимает его опасность. Они ходят без средств защиты и подвергают опасности заражения себя и других, - сказал губернатор Александр Бурков после рейда по одному из суперамаркетов. - Выход один - контроль. Проводить проверки, устраивать рейды. Сейчас мы увидели в магазине, что продавцы в масках и перчатках. Есть дисциплинированные руководители и персонал. Но есть и те, кто не соблюдает требования. Поэтому будем воздействовать административным путем, будут применяться штрафы. Других выходов нет - будем наказывать рублем. Нам важно, чтобы люди были защищены.

СКАЗАНО

"Надо гулять и дышать - при соблюдении дистанции не возбраняется"

- Мы долго будем адаптироваться к этому вирусу. Нам надо приучаться с ним жить. Носить маски, перчатки, обеззараживать пакеты. Это войдет в норму нашей жизни. Перестать ходить больными на работу. Ответственность за себя и за своих близких должна быть первостепенной. Надо еще немного потерпеть, сейчас лето, хорошая погода. Надо стараться гулять, дышать воздухом, расхаживаться, это не возбраняется, но при соблюдении дистанции, и в случае недомогания вызывать скорую помощь.