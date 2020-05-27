2020-05-27T08:16:45+03:00
Общество

«У кого нет масок - выходим»: Полиция начала проверять, как омичи соблюдают санитарный режим в транспорте

Проверяют наличие средств защиты и у водителей [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Полицейские начали проверять соблюдение санитарного режима.Полицейские начали проверять соблюдение санитарного режима.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

С 1 мая в Омской области введен масочный режим. Появляться в супермаркетах, аптеках, магазинах и общественном транспорте. Многие жители откровенно игнорируют эти правила. И зря, теперь полиция начала проверять соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, как выражаются в УМВД. На днях омская полиция провела рейд - останавливали автобусы и маршрутки и проверяли, как пассажиры и водители соблюдают требования Роспотребнадзора.

Появилось видео с одного из таких рейдов. Его опубликовала омская полиция. Один из газелистов рассказал, что на смену ему выдают 4 пары пары перчаток и 4 медицинские маски. Однако на вопрос, почему он не надел перчатки, водитель ответить ответил, что в них скользят руки.

На кадрах видно, как в маршрутку заходит полицейский в маске и перчатках. Половина пассажиров в салоне без средств индивидуальной защиты. Одна из омичек пытается быстренько исправить ситуацию и достает маску из сумки пока человек в форме зачитывает закон. То есть маска у нее есть, но она почему-то не носит ее

- По распоряжению губернатора с 1 мая введен масочный режим. В общественных местах все должны быть в средствах индивидуальной защиты. Все, кто без масок, выходим, пожалуйста, - объявляет полицейский.

На всех пассажиров без масок составили протоколы об административном правонарушении. Документы направлены в суд. Им грозит штраф от 1 000 до 30 000. Однако в полиции признали, что в их практике уже были случаи отмены протоколов.

Полицейские проверяют маски и перчатки у пассажиров и водителей маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра Саянска, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24