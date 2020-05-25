Покупатели уходят в онлайн: как организовать доставку?

Идет активный пересмотр рынка: покупатели, которые привыкли приобретать товары в торговых центрах, уходят в онлайн. Многие компании сменили формат торговли: раньше они реализовывали продукцию через офлайн-точки, а сейчас открыли свои интернет-магазины.

Основополагающий вопрос – организация доставки товаров. Эту часть работы может взять на себя служба доставки Boxberry.

С помощью Boxberry вы можете значительно расширить географию продаж и отправлять товары во все регионы России. На сегодняшний день это более 3500 отделений и курьерская доставка в 1300 населенных пункта страны. Сейчас большинство посылок доставляется бесконтактной передачей от курьера к покупателю.

Интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry до 30 июня, получат 500 рублей в подарок на доставку заказов. Для этого нужно зарегистрировать компанию в личном кабинете Boxberry и активировать промокод ROST.

Доверяйте посылки надежной службе доставки – отправляйте заказы с помощью Boxberry.