«Уже завтра нечем кормить детей!»: Омичка рассказала о бедственном положении из-за пандемии коронавируса

Практически с криком о помощи обратилась в соцсетях омичка, которая в одиночку воспитывает двоих малышей. По словам женщины, она всю жизнь работала продавцом, но из-за кризиса с «ковидной» пандемией ее семья оказалась на грани выживания.

– Я – мама двоих детей 2,5 и 5 лет. Мне 40 лет, работы не боюсь! – пишет Ольга Танаева в паблике «Омск Live». – Живу без мужа – он бросил нас, когда младшему сыну было 6 месяцев, не выдержал трудностей.

Омичка рассказывает, что вышла из декрета, когда младшему ребенку исполнилось 1,5 года. Последняя работа была неофициальной. Когда начались трудности, всех продавцов просто разогнали. Для получения нормального пособия по безработице Ольге не хватило четырех недель трудового стажа. Ей назначили минимальные выплаты в 1725 рублей в месяц, которые она еще даже не получала.

– Мои родственники в Уфе, хочу туда вернуться, но нужно покрыть ипотеку – 22 тысячи рублей – и продать квартиру, выделив доли детям в другом жилье, – объясняет женщина. – Такой возможности пока нет, и родственники помочь не могут. Там сестра с малышом и бабушка. Прошу у вас помощи в работе, чтоб дотянуть до 15 числа следующего месяца, пособия я оформила: 5000 – на маленького и 10 000 – на старшего. Но получу только в середине июня. Кормить через день уже нечем будет, я в панике! И ипотечный платеж горит, хоть и небольшой остался. Почему так дотянула? Бывший муж помогал деньгами, но в связи с коронавирусом потерял работу и сказал: «Ничего не жди». Знаю, будут закидывать тапками: «Зачем рожала?». Детей я больше жизни люблю, но вот так все выбилось из колеи. Никогда не знаешь, что будет с тобой завтра. Очень прошу, у кого есть работа с оплатой за день, напишите пожалуйста!

Женщине пришлось закрыть личную страницу из-за многочисленных «учителей», которые начали писать ей гневные послания. Те, кто понимает, что в такой страшной ситуации может оказаться любой человек, и действительно хотят помочь, вероятно, могут оставлять свои предложения, написав администратору группы.