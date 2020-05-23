Мэр Омска показала свое фото с последнего звонка и поздравила выпускников

Накануне, 22 июня, прозвучал последний звонок для выпускников омских школ. Впервые в истории из-за пандемии коронавируса и введенного в Омской области режима самоизоляции праздник прошел онлайн.

С одним из первых важных достижений в жизни теперь уже бывших школьников поздравила на своей странице в Instagram мэр города Оксана Фадина. К посту она прикрепила черно-белое фото с собственного последнего звонка, где она – еще совсем юная – стоит в нарядной школьной форме.

– Дорогие ребята, я поздравляю вас с праздником последнего звонка, – написала мэр. – Желаю вам удачи в выборе своего пути и профессии, которая позволит вам раскрыть свой потенциал и талант, стать полезными другим людям. Сделайте свой правильный выбор, чтобы быть счастливыми. Пусть все задуманное вами обязательно осуществится! Каждый новый выпуск ребят в новую, взрослую жизнь напоминает мне мой прощальный школьный звонок. Я помню, как волновалась перед подачей документов в вуз и переживала о вступительных экзаменах. Но в чем я была уверена, так это в выборе профессии, которая позволяет мне до сих пор получать каждый день новые знания, применять их на благо города и омичей. Делайте свой выбор, к чему лежит душа. Любая профессия с любовью к ней обязательно принесет пользу людям. В добрый путь!