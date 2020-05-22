В Омской области подростки зверски забили старую собаку своей учительницы

Очередной душераздирающей историей, связанной с истязанием живого существа, поделились в соцсетях очевидцы. По их словам, ЧП произошло в селе Любимовка Оконешниковского района Омской области.

По версии соседей, двое местных отморозков – ученики 10 и 11 классов – пьяными возвращались домой. Поскольку дело было глубокой ночью, они решили срезать путь через огород своей учительницы. Там была привязана 10-летняя среднеазиатская овчарка. Несмотря на преклонный возраст, старенькая собака изо всех сил начала охранять вверенную ей территорию. Это вывело из себя подростков, видимо, «измученных» подготовкой к экзаменам и выпитым алкоголем. Огорчившись, «дети» зверски замучили животное, а на следующий день еще и похвалялись этим.

– Собака была привязана на цепь за огородом, – говорится в посте, размещенном в паблике «Аварийный Омск». – В темноте соседи мало что могли разобрать, только слышали эти ужасные звуки. Когда стало светать, они увидели всю картину и тех, кто это сделал, и это было ужасно. Соседи сразу же позвонили хозяевам собаки, но было уже поздно... Она была мертва – один сплошной мешк переломанных костей. Подростки били ее, даже когда она была уже мертва. Причем делали они это намеренно и с особой жестокостью – пинали, били руками и палками, потом отдыхали и опять били. После содеянного они выразились: «Смотри, какие мы с тобой живодеры, такой кайф получили!».

Местные жители рассказывают, что эта парочка затерроризировала все село. Сельчане всерьез опасаются, что попробовав силы на собаке, юные садисты переключатся на людей.

– Мы все боимся выпускать детей на улицу, и сами боимся выходить по одиночке, так как эти двое продолжают ходить по улице, – объясняет автор поста. – Все это сошло им с рук и осталось безнаказанным. Приезжала полиция, но сказали, что за это им кроме штрафа ничего не будет.

В региональном УМВД этот случай с собакой подтвердили. Выяснилось, что участковому «дети» пожаловалась, что жертвы в этой ситуации – они.

– В ходе опроса подростки пояснили, что ночью в темноте одного из них за ногу укусила собака, второй попытался оттащить от нее товарища и был укушен за кисть, после чего первый схватил палку и несколько раз ударил животное, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Подросткам в больнице оказали медицинскую помощь, обработав места укусов. По окончании проверки, в том числе после установления и опроса возможных свидетелей происшествия и проведения ветеринарной экспертизы тела собаки, будет принято процессуальное решение.