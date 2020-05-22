2020-05-22T16:29:03+03:00
Происшествия

В Омской области подростки зверски забили старую собаку своей учительницы

В полиции юные живодеры посетовали, что пес их укусил, когда они пробрались ночью в чужой двор
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские.В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Очередной душераздирающей историей, связанной с истязанием живого существа, поделились в соцсетях очевидцы. По их словам, ЧП произошло в селе Любимовка Оконешниковского района Омской области.

По версии соседей, двое местных отморозков – ученики 10 и 11 классов – пьяными возвращались домой. Поскольку дело было глубокой ночью, они решили срезать путь через огород своей учительницы. Там была привязана 10-летняя среднеазиатская овчарка. Несмотря на преклонный возраст, старенькая собака изо всех сил начала охранять вверенную ей территорию. Это вывело из себя подростков, видимо, «измученных» подготовкой к экзаменам и выпитым алкоголем. Огорчившись, «дети» зверски замучили животное, а на следующий день еще и похвалялись этим.

– Собака была привязана на цепь за огородом, – говорится в посте, размещенном в паблике «Аварийный Омск». – В темноте соседи мало что могли разобрать, только слышали эти ужасные звуки. Когда стало светать, они увидели всю картину и тех, кто это сделал, и это было ужасно. Соседи сразу же позвонили хозяевам собаки, но было уже поздно... Она была мертва – один сплошной мешк переломанных костей. Подростки били ее, даже когда она была уже мертва. Причем делали они это намеренно и с особой жестокостью – пинали, били руками и палками, потом отдыхали и опять били. После содеянного они выразились: «Смотри, какие мы с тобой живодеры, такой кайф получили!».

Местные жители рассказывают, что эта парочка затерроризировала все село. Сельчане всерьез опасаются, что попробовав силы на собаке, юные садисты переключатся на людей.

– Мы все боимся выпускать детей на улицу, и сами боимся выходить по одиночке, так как эти двое продолжают ходить по улице, – объясняет автор поста. – Все это сошло им с рук и осталось безнаказанным. Приезжала полиция, но сказали, что за это им кроме штрафа ничего не будет.

В региональном УМВД этот случай с собакой подтвердили. Выяснилось, что участковому «дети» пожаловалась, что жертвы в этой ситуации – они.

– В ходе опроса подростки пояснили, что ночью в темноте одного из них за ногу укусила собака, второй попытался оттащить от нее товарища и был укушен за кисть, после чего первый схватил палку и несколько раз ударил животное, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Подросткам в больнице оказали медицинскую помощь, обработав места укусов. По окончании проверки, в том числе после установления и опроса возможных свидетелей происшествия и проведения ветеринарной экспертизы тела собаки, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Призвание сильных и мужественных…
Найди свой замок
Высшее образование бесплатно? Целевое обучение
В Омске водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину на переходе
Мэр Омска проинспектировала построенный в прошлом году новые детсады
«Были у терапевта на приеме - могли заразиться»: У врача Шербакульской больнице нашли коронавирус
Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
«Впереди выходные - дайте спасти тех, кто в больницах»: Глава минздрава попросила омичей остаться дома
3 правила как выбрать белье на лето
Плюсы «сельской» прописки
Финал «Холостяка»: Лиза Адаменко и Барбара Пино рассказали о своих чувствах к Антону Криворотову
Стало известно, когда в Омске ожидается жара в +36 градусов с грозой и градом
Последний школьный звонок для омских выпускников проведут онлайн
Названы примерные даты открытия в Омске садиков и торговых центров
Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще
В Омске столкнулись 5 машин и автобус
Как использовать птичий помета в качестве удобрений
В Омске за сутки коронавирусом заболело рекордное число сибиряков
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
В Омске каждый день проверяют предприятия, который нарушают санитарно-эпидемиологические требования
Мать и отчим омского «мальчика на гречке» подали апелляцию на решение суда
В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта
Стал известен список омских фирм, работавших без разрешения в карантин
11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась
«Выпрыгнул из машины на скорости 80-90 км в час»: На видео попала страшная авария в Омске
«Авангард» расстался с одним из тренеров