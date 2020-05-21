На окраине Омска пропала маленькая девочка, ушедшая гулять с собакой

11-летняя Кристина Решетникова пропала сегодня, 21 мая, утром. Девочка вышла из дома на улице 1-й Пионерской в Ленинском округе погулять с собакой и до сих пор не вернулась обратно.

Ее родные не представляют, где может находиться дочь. Они уже обратились за помощью в поисках ребенка в полицию.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост 155 см, волосы темные.

Была одета в куртку с розовым капюшоном, черные брюки, бежевые ботинки с пайетками.

Особые приметы: носит очки.

Если вы располагаете информацией, которая поможет найти Кристину, позвоните в полицию по тел.: 790-33-02, 02.