2020-05-21T16:32:51+03:00
Общество

На окраине Омска пропала маленькая девочка, ушедшая гулять с собакой

Родители до сих пор не знают, где находится ребенок
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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11-летняя Кристина Решетникова пропала сегодня, 21 мая, утром. Девочка вышла из дома на улице 1-й Пионерской в Ленинском округе погулять с собакой и до сих пор не вернулась обратно.

Ее родные не представляют, где может находиться дочь. Они уже обратились за помощью в поисках ребенка в полицию.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост 155 см, волосы темные.

Была одета в куртку с розовым капюшоном, черные брюки, бежевые ботинки с пайетками.

Особые приметы: носит очки.

Если вы располагаете информацией, которая поможет найти Кристину, позвоните в полицию по тел.: 790-33-02, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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