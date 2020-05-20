2020-05-20T15:50:05+03:00
Общество

«Самое страшное – равнодушие и привычка»: Глава минздрава рассказала об омичке, которую не пустили в роддом

Из-за провала в работе уже лишился поста главврач Городского перинатального центра
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской области
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Омичка София Типогарова написала в своем Instagram об ужасной истории. Ее со схватками и в тяжелом состоянии не пустили в роддом № 6, к которому она была прикреплена.

Все началось с того, что на входе женщине измерили температуру. Шкала на градуснике показала 37,4. София заверяла медиков, что абсолютно здорова, а температура могла подняться на фоне схваток и жары, которая сейчас стоит в Омске.

Роженице не поверили, и ее отказались пускать в приемное отделение. А потом и вовсе предложили отправиться в «коронавирусный» роддом № 4, отведенный для беременных с подозрением на COVID-19. Вместо этого муж отвез омичку в роддом областной больницы, где она благополучно родила.

Эта история дошла до главы регионального минздрава Ирины Солдатовой, и она оперативно прокомментировала случившееся. Министр подчеркнула, что выгонять беременную, отказывать в помощи, повышать голос – это просто недопустимо.

– Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием, – сказала Ирина Геннадьевна. – Но проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения. Хочу всех заверить: мы объективно разобрались в ситуации, еще раз обсудили алгоритмы оказания помощи в условиях коронавируса, маршрутизацию пациенток с признаками простуды – сегодня у нас роженицы с симптомами ОРВИ действительно получают помощь в родильном доме № 4, но, конечно, одной повышенной температуры недостаточно.

Министр рассказала еще об одной ситуации, происшедшей вчера, 19 мая, как раз в 4-м роддоме.

– Пришло сообщение в группу министерства во «ВКонтакте», где женщина писала, что ее дочку из Калачинска привезли в Омск, в роддом № 4, – пояснила Солдатова. – Будущая бабушка была обеспокоена здоровьем дочери, поскольку у той было угрожающее состояние – отеки, повышенное давление. Моя пресс-служба тут же передала это сообщение мне. Мы оперативно обсудили ситуацию с главным врачом, я лично оценила состояние, возможные риски для беременной и плода. Несмотря на то, что роженица была на 34-й неделе беременности, мы видели объективную угрозу и именно поэтому в интересах мамы и малыша мы приняли решение родоразрешить женщину в срочном порядке. Благодаря слаженным действиям персонала, быстроте и своевременности принятия решения мы сохранили сразу две жизни. И, знаете, это совершенно особые ощущения!

Министр отметила, что все подобные истории переживает особенно остро – ведь по специальности Солдатова как раз врач-неонатолог.

– К сожалению, в Омске не все гладко в системе родовспоможению. К примеру, очень удручают цифры младенческой смертности, методики выхаживания, – посетовала министр. – Мы будем менять принципиальные подходы к этим вопросам. Омские женщины заслуживают нормального отношения, а дети должны отправляться после выписки домой, а не пополнять печальную статистику.

Как отмечает пресс-служба областного минздрава, Ирине Солдатовой уже удалось переформатировать систему родовспоможения в Москве и Московской области. Вместо привычной системы родильных домов там появились четко организованные трехуровневые системы родовспоможения, где перинатальный центр играет главенствующую роль, принимая на себя все самые сложные случаи и при этом в круглосуточном режиме помогая при необходимости коллегам в роддома первого или второго уровня.

– Надо непрерывно учиться, двигаться вперед – уже давно не 90-е годы в мире, – подчеркивает министр. – В вопросах здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья семьи самое страшное – равнодушие и привычка. Мы уже сделали выводы по ряду персоналий. Будет назначен новый руководитель Городского перинатального центра – Сергей Николаев покинет свою должность. В команду учреждения вольются новые прогрессивные кадры. Нами уже запланировано проведение курсов обучения неонатологов на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Пусть в дистанционном режиме, но мы поучим людей, покажем, как выглядит адекватная система помощи новорожденным. Будем привлекать достойных молодых специалистов, а я, как действующий заведующий кафедрой, таких ребят знаю, и они готовы поделиться своим опытом с омскими коллегами. Мы начнем работать в современных, удобных, высокотехнологичных условиях. Моя цель – ввести Омскую область в ТОП-10 лучших регионов России по родовспоможению и работе с репродуктивным здоровьем семьи.

Кстати, у женщины из Калачинска родился мальчик, его назвали Матвеем. Малыш пока находится в кювезе, но дышит сам. Он весит 1900 граммов, врачи пристально следят за его состоянием. Молодая мама тоже в порядке и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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