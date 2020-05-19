«Моя популярность бы выросла, отмени я самоизоляцию»: Бурков - о выходе из карантина, об открытии кафе, о дежурных группах в детсадах и дачных автобусах

Губернатор Омской области дал уже вторую пресс-конференцию за месяц. Главное темой стал предстоящий выход из самоизоляции и ситуация с эпидемией коронавируса. Приводим самые интересные моменты беседы с Александром Бурковым.

ОБ ОКОНЧАНИИ САМОИЗОЛЯЦИИ И ОТКРЫТИИ КАФЕ

- Бытует мнение, что режим самоизоляции нужно отменять с завтрашнего дня, открывать рестораны, торговые центры. Но тогда мы должны закрыть глаза на все и стереть из памяти, забыть что у нас 600 больных, 16 погибших от коронавирусной инфекции. Прими я сегодня решение об отмене самоизоляции, моя популярность бы сейчас выросла. Но для меня главное остановить распространение инфекции и минимизировать количество жерств. Когда мы это сделаем? Тогда, когда уменьшится количество заболевших.

Когда выйдем на плато болезни, тогда примем решение об отмене режима самоизоляции с учетом мнения всех специалистов — Роспотребнадзора и минздрава... По прогнозам экспертов, пик заболеваемости будет в конце мая. В начале июня планируем выход на плато. Только после этого мы можем начать упрощение режима самоизоляции. У нас есть порядок выхода – в зависимости от данных по заболеваемости. Понятное дело, что в последнюю очередь будем открывать рестораны, а вот занятия спортом на свежем воздухе уже раньше.

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ БИЗНЕСМЕНЫ ВЫЙДУТ НА МИТИНГИ

- Если с соблюдением санитарных норм выйдут на улицу, наверное, нет. А если без – тогда правоохранительные органы будут реагировать. А если серьезно, будем тогда наверное общаться. Пусть поговорят с врачами в Горбольнице №11, с теми, кто видит смерть от коронавируса. Сходите на экскурсию в больницу имени Далматова, пообщайтесь с врачами, которые по 2 кг воды выливают из противочумных костюмов. Зачем нам любой бизнес, если он приведет хотя бы к одной смерти.

Кажется, что это хаханьки и шуточки – нет! Это смертельная опасность! Выйдут на улицу, сходим в больницу и глянем на людей под ИВЛ. Хотя я понимаю и бизнес, тяжело все терять. Потому государство и оказывает поддержку. У нас общая беда.

О ДЕЖУРНЫХ ГРУППАХ В САДИКАХ

- Я понимаю проблему, встречаюсь с людьми. Не только матерям одиночкам некуда отдать детей. Полная семья, оба идут на работу, кому оставлять? Сейчас и бабушкам тоже опасно. Доводили проблему до главного санитарного врача Александра Криги. Не соседям же отдавать, разносить заразу. Врачи настаивают на закрытии детских садов, главный санитарный врач тоже против дежурных групп. Проблему будем обсуждать завтра на штабе. Это будет один из главных вопросов.

О ЗАПУСКЕ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ

- Дачные автобусы, по мнению Роспотребнадзора ни в коем случае запускать нельзя. Это максимальная концентрация людей старшего возраста, а они в группе риска. Мы и так пошли на послабления – разрешили посещения садовчх участков на такси и личном транспорте. Одним из первых регионов. Там нет такого скопления людей. К тому же запустили электрички с остановками на дачных станций. Мы понимаем проблему людей, но тут есть четкий запрет. Можно пользоваться только услугами родственников.

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ ВРАЧАМ

- Стимулирующие выплаты у нас идут по двум постановлениям. Одно для зон риска – поликлиники, скорые и ЦРБ. А по второму документу получают те, кто работает в самом очаге коронавируса. Там уже жесткие стоят цифры, 80 тысяч для врачей и 25 для младшего персонала. Таких у нас порядка 600 человек. В прошлом месяце стимулирующие выплаты получили порядка 3 000 человек. Выплатили уже более 50 миллионов рублей. Еще 200 врачей получили надбавки еще в марте из областного бюджета. Это порядка 5 млн. для медиков, которые работали с больными коронавирусом. Спасибо бизнесу, который снабжает врачей горячим питанием, фруктами, водой. Звонят сами и предлагают привозить горячие обеды для медиков.

ОБ УДАРЕ ПО ОМСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

- Соблюдая режим самоизоляции, вы говорите, мы наносим ущерб экономике? Выпадающих доходов у нас 15% в апреле. При этом в первом квартале был рост. По итогам четырех месяцев у нас все равно рост более 2% в сравнении с прошлым годом. Мы научились работать в этих условиях. Что будет дальше – мы увидим. Да, многие бизнесы закроются, они не выйдут из этого режима. Но тем, кто терпит наибольшие убытки, государство выплачивает дотации. Президент внимательно за этим следит – 100 миллиардов распределили из федерального центра. Для себя мы не видим задачи секвестирования бюджета. Ни одна копейка не сопоставима слезам по умершему близкому, - сказал омский губернатор Александр Бурков.