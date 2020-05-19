2020-05-19T11:01:37+03:00
Общество

«Моя популярность бы выросла, отмени я самоизоляцию»: Бурков - о выходе из карантина, об открытии кафе, о дежурных группах в детсадах и дачных автобусах

Глава региона высказался о стимулирующих выплатах врачам и признался, что сдавал тест на коронавирус
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава региона высказался о стимулирующих выплатах врачам и признался, что сдавал тест на коронавирус.Глава региона высказался о стимулирующих выплатах врачам и признался, что сдавал тест на коронавирус.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

Губернатор Омской области дал уже вторую пресс-конференцию за месяц. Главное темой стал предстоящий выход из самоизоляции и ситуация с эпидемией коронавируса. Приводим самые интересные моменты беседы с Александром Бурковым.

ОБ ОКОНЧАНИИ САМОИЗОЛЯЦИИ И ОТКРЫТИИ КАФЕ

- Бытует мнение, что режим самоизоляции нужно отменять с завтрашнего дня, открывать рестораны, торговые центры. Но тогда мы должны закрыть глаза на все и стереть из памяти, забыть что у нас 600 больных, 16 погибших от коронавирусной инфекции. Прими я сегодня решение об отмене самоизоляции, моя популярность бы сейчас выросла. Но для меня главное остановить распространение инфекции и минимизировать количество жерств. Когда мы это сделаем? Тогда, когда уменьшится количество заболевших.

Когда выйдем на плато болезни, тогда примем решение об отмене режима самоизоляции с учетом мнения всех специалистов — Роспотребнадзора и минздрава... По прогнозам экспертов, пик заболеваемости будет в конце мая. В начале июня планируем выход на плато. Только после этого мы можем начать упрощение режима самоизоляции. У нас есть порядок выхода – в зависимости от данных по заболеваемости. Понятное дело, что в последнюю очередь будем открывать рестораны, а вот занятия спортом на свежем воздухе уже раньше.

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ БИЗНЕСМЕНЫ ВЫЙДУТ НА МИТИНГИ

- Если с соблюдением санитарных норм выйдут на улицу, наверное, нет. А если без – тогда правоохранительные органы будут реагировать. А если серьезно, будем тогда наверное общаться. Пусть поговорят с врачами в Горбольнице №11, с теми, кто видит смерть от коронавируса. Сходите на экскурсию в больницу имени Далматова, пообщайтесь с врачами, которые по 2 кг воды выливают из противочумных костюмов. Зачем нам любой бизнес, если он приведет хотя бы к одной смерти.

Кажется, что это хаханьки и шуточки – нет! Это смертельная опасность! Выйдут на улицу, сходим в больницу и глянем на людей под ИВЛ. Хотя я понимаю и бизнес, тяжело все терять. Потому государство и оказывает поддержку. У нас общая беда.

О ДЕЖУРНЫХ ГРУППАХ В САДИКАХ

- Я понимаю проблему, встречаюсь с людьми. Не только матерям одиночкам некуда отдать детей. Полная семья, оба идут на работу, кому оставлять? Сейчас и бабушкам тоже опасно. Доводили проблему до главного санитарного врача Александра Криги. Не соседям же отдавать, разносить заразу. Врачи настаивают на закрытии детских садов, главный санитарный врач тоже против дежурных групп. Проблему будем обсуждать завтра на штабе. Это будет один из главных вопросов.

О ЗАПУСКЕ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ

- Дачные автобусы, по мнению Роспотребнадзора ни в коем случае запускать нельзя. Это максимальная концентрация людей старшего возраста, а они в группе риска. Мы и так пошли на послабления – разрешили посещения садовчх участков на такси и личном транспорте. Одним из первых регионов. Там нет такого скопления людей. К тому же запустили электрички с остановками на дачных станций. Мы понимаем проблему людей, но тут есть четкий запрет. Можно пользоваться только услугами родственников.

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ ВРАЧАМ

- Стимулирующие выплаты у нас идут по двум постановлениям. Одно для зон риска – поликлиники, скорые и ЦРБ. А по второму документу получают те, кто работает в самом очаге коронавируса. Там уже жесткие стоят цифры, 80 тысяч для врачей и 25 для младшего персонала. Таких у нас порядка 600 человек. В прошлом месяце стимулирующие выплаты получили порядка 3 000 человек. Выплатили уже более 50 миллионов рублей. Еще 200 врачей получили надбавки еще в марте из областного бюджета. Это порядка 5 млн. для медиков, которые работали с больными коронавирусом. Спасибо бизнесу, который снабжает врачей горячим питанием, фруктами, водой. Звонят сами и предлагают привозить горячие обеды для медиков.

ОБ УДАРЕ ПО ОМСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

- Соблюдая режим самоизоляции, вы говорите, мы наносим ущерб экономике? Выпадающих доходов у нас 15% в апреле. При этом в первом квартале был рост. По итогам четырех месяцев у нас все равно рост более 2% в сравнении с прошлым годом. Мы научились работать в этих условиях. Что будет дальше – мы увидим. Да, многие бизнесы закроются, они не выйдут из этого режима. Но тем, кто терпит наибольшие убытки, государство выплачивает дотации. Президент внимательно за этим следит – 100 миллиардов распределили из федерального центра. Для себя мы не видим задачи секвестирования бюджета. Ни одна копейка не сопоставима слезам по умершему близкому, - сказал омский губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
В омском минздраве произошла еще одна громкая отставка
Омский таксист вместо дороги смотрел в телефон и чуть не убил пассажира
Пьяный омич повредил позвоночник 6-летней падчерице
В Омске прямо на дороге загорелась машина
Найди свой замок
На Иртыше в Омске задержали пьяного водителя катера
На тепловых сетях в Советском округе 21 мая пройдут гидравлические испытания
Найди свой замок
Артефакты из 90-х в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»
Вахтовики с covid-19 из Якутии, недовольные условиями карантина в Омске, уже успели подраться
Как правильно выбрать нижнее белье
Поступление в ВУЗ онлайн
В центре Омска под машиной провалился асфальт
В Омске 19 пожарных машин тушили огромный склад
Призвание сильных и мужественных…
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
В Омске умер 17-й пациент с коронавирусом
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Появилось видео с тигрятами из Большереченского зоопарка
Плюсы «сельской» прописки