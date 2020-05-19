«Помогите, Сашу молния убила!»: Во время страшной грозы в Омской области погиб ребенок

– Любовь Ивановна, там Сашу молнией убило! Помогите! – К фельдшеру ФАПа из деревни Рославка прибежали испуганные девочки и потащили к своему двоюродному брату.

Отправляясь вечером в поле встречать свою корову, Любовь Галкина и не предполагала, что уже через полчаса придется столкнуться с самым сложным и трагическим случаем за всю ее практику. Ведь спасать – понимая, что сделать ничего нельзя – пришлось ребенка, которого она знала с младенчества.

Восьмиклассник Саша Дивеев (имя и фамилия малтчика изменены) лежал практически бездыханно. Молния попала ему прямо в живот. Но каким-то непонятным образом он все еще был жив.

– Пульс нитевидный, едва прослушивался, – рассказала «Комсомолке» Любовь Ивановна. – Я сразу начала делать массаж сердца и искусственное дыхание. Конечно, меня накрыл страх – это ведь не посторонний какой-то человек! Лучше Саше не становилось. Я пыталась делать все, чтобы он дотянул до приезда скорой. Потом сопровождала его до больницы. И он умер, так и не придя в сознание... Я очень тяжело переживаю случившееся. Даже подумать страшно, что сейчас творится с его матерью.

Вообще-то Саша жил с мамой и младшим братиком в Исилькуле. Но практически все выходные и каникул проводил у бабушки в соседней деревне Рославка. Приехал туда и на время карантина.

В тот страшный день он помогал дяде. И, несмотря на почерневшее от туч небо, вместе с двоюродными сестрами отправился в поле встречать корову. Делать это приходится в любую погоду.

– Они и сами раньше жили в Рославке, – пояснили «Комсомолке» местные. – Поэтому все деревенские правила хорошо знают: дети всегда помогают родителям со скотиной – такая у них обязанность. А Саша был очень послушный, работящий мальчишка. Никто про него в деревне дурного слова не скажет. И брат такой же. Мама воспитывает их одна, вкалывает на двух работах – санитаркой в больнице и уборщицей. Когда случилось горе, она была в Исилькуле, сейчас примчалась сюда.

В местной сельской администрации семью тоже характеризуют очень хорошо. Про Сашу рассказывают, что он с удовольствием ходил в дом творчества на кружок моделирования и даже занимал призовые места по области. А еще всегда мечтал о небе – в будущем хотел конструировать самолеты.

– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова.