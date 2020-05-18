После коронавируса: что поменялось в системе общественного транспорта в Омске и как сэкономить на проезде

Вы наверняка уже не раз слышали фразу о том, что после окончания эпидемии коронавируса наш мир изменится. И если о некоторых грядущих изменениях можно лишь догадываться, то другие перемены уже стали очевидными. Жители городов привыкнут часто мыть руки и должны будут носить защитные маски еще несколько недель или даже месяцев, чтобы наверняка оградить себя от опасности заражения. Большинство покупателей окончательно перейдет на безналичную или бесконтактную систему оплаты – это позволит свести к минимуму контакты с продавцами, благо сегодняшний уровень развития технологий позволяет применять этот безопасный способ оплаты практически повсеместно. Совершенно точно изменения коснутся системы общественного транспорта. Хотя специалисты единогласно сходятся во мнении о сокращении количества любых поездок, все же и в нынешнее непростое время возникают ситуации, в которых никак не обойтись без общественного транспорта. А ведь именно транспорт уже изменился.

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

Как подсчитали в городском департаменте транспорта, из-за режима самоизоляции в Омске пассажиров стало в разы меньше. Большинство горожан добросовестно остаются дома, чтобы уберечь себя и близких от опасности заражения. Из-за этого власти существенно изменили график работы – теперь каждый день автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют как в выходные дни докоронавирусного времени. На линию выходят примерно половина всех автобусов – это необходимый минимум. Все маршруты остаются прежними, вот только ждать их пассажирам приходится дольше – вечером транспорт курсирует с интервалами до 30 минут, в дневное время интервал может достигать 10-15 минут.

Изначально планировалось, что такой график продлится до 30 апреля, но режим обязательной самоизоляции во всех сибирских регионах продлен до конца мая, а значит и общественный транспорт будет ходить по выходному графику до окончания этого срока. При этом власти Омска приостановили действие проездных для льготных категорий граждан, в первую очередь для пенсионеров. Эти нововведения приняли специально для того, чтобы максимально сократить контакты граждан друг с другом и свести к минимуму число людей на улицах города и в общественном транспорте в период пандемии.

НЕТ ЗАРАЗЕ

Сейчас большинство пассажиров общественного транспорта – это те люди, которые должны ходить на работу даже в нынешнее непростое время. Всего в Омске продолжает работать более 100 предприятий. Эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас не простая, поэтому работникам особенно важно оградить от опасности заражения не только себя и своих близких, но и коллег.

Поэтому перевозчики обязаны особое внимание уделять дезинфекции транспорта. Сейчас в Омске все автобусы, трамваи и троллейбусы в обязательном порядке проходят обработку обеззараживающими растворами перед каждым выходом на линию. Без соответствующей отметки в путевом листке транспорт попросту не имеет права перевозить пассажиров, а тех перевозчиков, кто осмелится нарушить это правило, ждут внушительные штрафы.

Вообще обязанность соблюдать противоэпидемиологические меры лежит не только на перевозчиках, но и на самих пассажирах. В салоне общественного транспорта, как и в любом другом общественном месте, омичи должны находиться в защитной повязке или медицинской маске, закрывающей дыхательные пути. При этом пассажирам рекомендовано закрывать руки защитными перчатками и обязательно соблюдать социальную дистанцию – минимум 1,5 метра от других пассажиров. В салонах и на остановках общественного транспорта для этого нанесена специальная разметка.

ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ

Мало кто из экспертов уверенно может назвать дату, когда необходимость соблюдать противоэпидемиологические меры останется в прошлом и жизнь Омска снова пойдет в привычном ритме. Но уже сейчас, при соблюдении известных мер предосторожности, пользоваться общественным транспортом в городе можно. Причем делать это не только безопасно, но даже с экономией. До 30 июня в Омске действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 5 рублей.

Кстати, расплачиваясь любой картой «Мир» в онлайн-магазинах, вы можете помочь врачам в борьбе с коронавирусом. За каждую оплату, совершенную онлайн в период с 17 апреля по 20 июля, платежная система перечислит один рубль медицинским организациям. Держатель карты за это ничего не платит – средства переводит сама платежная система «Мир». В среднем по картам «Мир» совершается около 25 млн оплат в интернете в месяц.