«Властям не нужны торговые центры - хотите назад в 90-е?»: Бизнесмены возмущены, почему мелкие магазины открыли, а ТЦ - нет

Омские бизнесмены не оставляют попытки добиться права работать. Ранее в открытом письме к губернатору обращались владельцы ресторанов с верандами. Они просили разрешить им открыться и принимать омичей. Однако эта просьба осталась без официального ответа властей.

Теперь пробить стену запретов решили владельцы торговых комплексов и их арендаторы. Они тоже написали письмо на имя губернатора. Однако в отличие от рестораторов бизнесмены были более категоричны и требовательны. Они возмутились избирательному подходу властей. И не понимают, почему чиновники считают, что отдельные тесные магазины площадью до 400 квадратных метров безопаснее просторных торговых комплексов.

– Мы вправе спросить, на каких основаниях и по каким показателям принимались решения об открытии вышеуказанных магазинов и запрете осуществлять торговлю нам? - цитирует РИА Омск-Информ текст письма предпринимателей. - Почему решили, что людям безопаснее в магазине 50 кв. м, когда там находится 8 покупателей, или тем более в магазине с отдельным входом в 200 кв. м, когда очередь в кассу 46 человек (например, магазин «Заходи» 03 мая 2020 года), а в торговом центре с большими торговыми залами, отдельными примерочными, широкими галереями, где в настоящее время закрыты детские комнаты, развлекательные центры и общепиты, посетителям опасно? – вопросили предприниматели.

Вслед за риторическими вопросами бизнесмены и делают собственные выводы - они считают, что власть показывает: торговые комплексы ей не нужны. В конечном счете все это якобы приведет к стихийной уличной торговле. А закрытие торговых центров на фоне коронавируса бизнесмены считают нарушением их конституционных прав - права на работу.

- Из наших вопросов и рассуждений следует один ответ: администрации Омска не нужны торговые центры? Наверное, город Омск решил уйти от цивилизации? Своими решениями подталкивает предпринимателей вернуться, как в 90-е, на уличную торговлю с меньшей арендной платой, налогами, – обрисовали мрачные перспективы арендаторы торговых центров.