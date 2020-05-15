«Просим открыть кафе с летними верандами!»: От COVID -19 умерли 11 омичей, а бизнесмены добиваются права работать

Не снижается рост заболеваемости коронавирусом в Омской области. Ежедневно заражается от 20 до 30 человек. Общее количество случаев приближается к 400.

РЕСТОРАТОРЫ ПРОСЯТ ОТКРЫТЬ КАФЕ С ЛЕТНИМИ ВЕРАНДАМИ

Уже более 60 пациентов выписались, но есть и печальная статистика: число умерших от covid-19 достигло уже 11 человек. Как правило, не справляются с болезнью организмы пожилых сибиряков и тех, у кого были хронические диагнозы.

А в регионе постепенно начали ослаблять режим самоизоляции. С соблюдением санитарных мер разрешили работать компаниям из 18 отраслей – агентствам недвижимости, фирмам по лесозаготовке, рыболовству, добыче полезных ископаемых, песка. Начали работать и организации по обслуживанию зданий и территорий.

Обратились к властям и омские рестораторы. Они тоже очень просят разрешить им открыться. Сейчас бизнесмены терпят огромные убытки. Они уже написали губернатору Александру Буркову открытое письмо.

- Мы, представители Организаций общественного питания Омска, имеющие летние террасы и веранды под открытым небом, обращаемся к Вам как бизнес, который терпит огромные убытки в связи с ситуацией вокруг распространения COVID -19, - говорится в открытом письме.

Бизнесмены жалуются: арендные каникулы владельцы помещений предоставить им отказались. При этом уволить сотрудников они не имеют права по закону, но обязаны выплачивать зарплату. Но как в таких условиях заработать, рестораторы недоумевают.

Бизнесмены готовы выполнять любые санитарные требования: обрабатывать помещения, организовать дистанцию людей друг от друга, заполнять залы только на треть и работать по предварительной записи. Вице-губернатор Дмитрий Ушаков вчера дал понять: открывать кафе и фитнес-центры будут в последнюю очередь.

«НА 40 ЧЕЛОВЕК ДУШ И ДВА ТУАЛЕТА!»

Очередная утечка коронавируса и у одной из больниц Омской области. Появилась информация о закрытии на карантин Калачинское центральной больницы. В помещении на две недели оказались заперты медики и пациенты с тяжелыми сердечными заболеваниями. Врачи недовольны тем, что их никто не предупредил о карантине. У многих дома остались семьи. А родные больных переживают, что в таких условиях их смогут полноценно лечить. О случившемся власти узнали из прессы.

- В ситуации с Калачинской больницей будем разбираться очень внимательно, – заявила министр здравоохранения Ирина Солдатова. – Система здравоохранения Омской области насчитывает большое количество учреждений, многие из которых находятся на приличном удалении от областного центра, что несколько усложняет процесс контроля за происходящим на местах. Однако, благодаря неравнодушным жителям и вашему оперативному включению в процесс, нам удается решать очень много проблем. Так получилось в ситуации с Калачинской ЦРБ. Подобные истории, если они являются правдой, просто недопустимы.

Недовольны и вахтовики, прилетевшие в Омск из Якутии. В основном среди рабочих - омичи. Вывезли из Якутии их из-за вспышки коронавируса в вахтовом городке. Там из 10 тысяч человек заразились covid-19 почти половина рабочих. Несколько сотен разместили по базам отдыха. Часть рабочих живет сейчас в оздоровительном центре «Металлург». Однако многих не устраивают условия содержания. На это вахтовики пожаловались в социальных сетях.

- В комнатах живут по 4 человека. Окна запенены и не открываются, в +30 невозможно проверить комнату. Условия антисанитарные. В комнате запах пыли. Размещают в каких-то помещениях со шведской стенкой. Это уж точно не для жилья, - рассказал один из рабочих.

По его словам, при этом все спят рядом. Ни о какой социальной дистанции и речи нет. А отмывать комнаты рабочим пришлось самим.

- Принесли питьевую воду на третий день, а стаканов нет, - добавил рабочий.

Власти пока претензии рабочих не прокомментировали.

ВАЖНО!

ТОП-3 вопроса главе оперштаба

1. Когда запустят дачные автобусы?

- Что касается запуска электричек и разрешения дачных остановок. Мы два заседания штаба обсуждали это. Там РЖД очень жестко соблюдает все санитарные меры по предотвращению коронавируса. Обрабатывают вагоны. Просим жителей находиться на перронах и в вагонах в масках. По запуску дачных автобусов скажу так: вопрос рассматриваться будет. Но этот период не определен, - сказал в эфире ГТРК-Иртыш глава оперштаба по борьбе с распространение коронавируса в регионе Владимир Куприянов.

2. Ждать ли открытия садиков?

- Вопрос открытия детских садиков на последнем заседании штаба бурно обсуждался. Но все-таки приняли решение не открывать. По поручению губернатора этот вопрос опять будет вынесен на обсуждение. По этому вопросу действительно очень много обращений граждан. Мы понимаем, что большая часть предприятий начинает работать. Конечно, родителям необходимо куда-то определять детей до 7 лет. Но решение не принято.

3. Когда разблокируют транспортные карты?

- Транспортные карты мы заблокировали, чтобы защитить наше более старшее население – они в группе риска. Потому что льготники это, как правило, пожилые жители. Нужно было избежать общений людей из группы риска в автобусах, - сказал Владимир Куприянов. - Нужно пока потерпеть и не пользоваться общественным транспортом.

ПРОВЕРКА СЛУХА

У боксера Тищенко нашли коронавирус?

В федеральных СМИ появилась информация, что Олимпийский чемпион по боксу Тищенко. Правда, изображенного на фото Алексея почему-то назвали Евгением. Тем не менее новость, судя по всему, не на шутку встревожила болельщиков. С утра телефон омского спортсмена разрывается от звонков.

- Я не болею, со мной все в порядке! – сразу вместо приветствия начал разговор с «Комсомолкой» Алексей Тищенко.

- Вы переносите болезнь без симптомов или вообще диагноз не подтвердился?

- Да никакого диагноза и никаких тестов и не было. Я не понимаю, кто это придумал и зачем это им надо! – негодует боксер. – Я здоров как бык!

Как выяснилось позже, заболел все-таки другой спортсмен – однофамилец омича, боксер Евгений Тищенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опасные аппараты ИВЛ в регион еще не успели купить

На днях в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где лежали заболевшие коронавирусом, начался сильный пожар. Причиной уже назвали аппараты ИВЛ, к которым были подключены пациенты. Все эти устройства «Авента-М» российского производства срочно отозвали для проверки и приостановили госзакупки по всей стране. Заказ на поставку 50 именно таких аппаратов ИВЛ недавно размещал на госзакупках и омский минздрав. В ведомстве уже прокомментировали ситуацию.

- В омский регион не поступило ни одного потенциально опасного аппарата ИВЛ, – заверили в пресс-службе областного минздрава. – Аппараты марки «Авента-М» должны были быть поставлены в регион ООО «Крэт». Контракт был заключен 10 апреля. Однако, аппараты в регион не поступали, и, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поставлены и не будут. Особо подчеркнем, что вопрос с поставкой оборудования находится на контроле руководства региона. Имеющихся в арсенале медиков аппаратов ИВЛ на сегодня более, чем достаточно, чтобы помогать всем тяжелобольным пациентам региона.

СКАЗАНО

«В магазинах и аптеках все должны быть в масках»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- К сожалению, в том, что касается соблюдения санитарных норм и мер защиты, бизнес не всегда идет навстречу региону и населению. С 1 мая у нас введен масочный режим во всех общественных местах. Большая просьба к главам муниципалитетов предпринять все меры, чтобы масочный режим соблюдался в аптеках, продуктовых магазинах, во всех вновь открывающихся предприятиях розничной торговли. И самое главное – в общественном транспорте. Особенно в маршрутках и легковом такси, где их не всегда используют. Неважно, пришли люди в продуктовый магазин, аптеку или сели в транспорт, все входящие должны быть в масках. Возможность приобрести средства индивидуальной защиты сегодня есть.