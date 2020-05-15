«Ночь музеев-2020» в Омске пройдет онлайн

В субботу, 16 мая, в России будет проходить одна из самых популярных культурных акций «Ночь музеев», в которой традиционно примут участие и омские учреждения культуры – 12 городских музеев, Туристский информационный центр и ряд музеев в муниципальных районах Омской области, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом году «Ночь музеев» впервые пройдет в режиме онлайн, но, несмотря на необычные условия проведения, омичи, как и прежде, смогут посетить музеи, побывать на экскурсиях, лекциях и мастер-классах. Всего участниками акции приготовлено более сотни онлайн-мероприятий. Старт «Ночи музеев», которая в этом году проходит под девизом «Война и мир», будет дан в 18.00, а завершится она в час ночи.

Так, исторический парк «Россия – моя история» в режиме нон-стоп не только расскажет о военных страницах России, но и впервые пригласит омичей в «святая святых» – мультимедийный центр, где покажет, как работает парк и все экспозиции.

Туристский информационный центр приглашает омичей на инстаграм-экскурсию по Любинскому проспекту в рамках проекта «Народный маршрут». Городской музей «Искусство Омска» - самый путешествующий музей – решил рассказать свою личную историю путем экскурсии по тем местам, где раньше базировался.

Музей-заповедник «Старина Сибирская» решил провести тест-драйв военного автомобиля ГАЗ – 67, который отреставрировали, и сейчас он работает, как в былые времена. Тест-драйв будет проведен в режиме онлайн.

Омский музей просвещения снова ждет своих посетителей на одной из самых популярных экспозиций - «Мифы и легенды омской археологии». Музей им. М.А. Врубеля готовит встречу с куратором выставки «Сжимая рукоять меча…» Всеволодом Образцовым, научным сотрудником Государственного Эрмитажа. Впервые в рамках «Ночи музеев» одна из экскурсий, по выставке «Манизер. Наследие династии художников в Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля», пройдет с сопровождением на русском жестовом языке.

Омский государственный историко-краеведческий музей приготовил ряд мастер-классов и лекций. Литературный музей им. Ф.М. Достоевского в «Ночь музеев» реализует проект «Фотографии старого альбома». Студенты и выпускники школы ораторского искусства Любови Петровой, находясь в самоизоляции, сыграют спектакль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Музей «Либеров-центр» и Музей Кондратия Белова приглашают омичей на экскурсии по экспозициям, а историко-культурный комплекс «Омская крепость» - на знакомство с проектами творческой мастерской «ТВОйРИМ». Музей театрального искусства приглашает на театральный квиз, а Сибирский культурный центр – на знакомство с уникальными экспонатами: копией кости Усть-Ишимского homo sapiens и жертвенным стаканом эпохи Цинь, которому боле 2 тысяч лет. Любопытно, что утварь была куплена когда-то Николаем Перстовым на обычной барахолке в Москве за 100 рублей.

Если в прошлые два года омские музеи связывали специальные шаттлы, то в этом году непрерывное путешествие поможет совершить профессиональный экскурсовод Светлана Бакулина, команда телеканала «Продвижение» и Туристский информационный центр, которые будут вести стрим-трансляции из омских музеев, сотрудники которых расскажут о самых необычных экспонатах.

Полная программа акции размещена здесь.

Напомним, что сегодня, 15 мая, и Омская филармония устроила для своих поклонников грандиозный онлайн-концерт. Музыкальный марафон длился 11 часов подряд.