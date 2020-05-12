2020-05-12T10:34:28+03:00
Общество

«Здоров как бык»: Омский Олимпийский чемпион по боксу Тищенко ответил на слухи о заражении коронавирусом

Накануне в СМИ разошлась информация, что у спортсмена подтвердился COVID-19
Анна МИКУЛА
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Фото: rusboxing.ruФото: rusboxing.ru
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В федеральных СМИ появилась информация, что Олимпийский чемпион по боксу Тищенко. Правда, изображенного на фото Алексея почему-то назвали Евгением. Тем не менее новость, судя по всему, не на шутку встревожила болельщиков. С утра телефон омского спортсмена разрывается от звонков.

– Я не болею, со мной все в порядке! – сразу вместо приветствия начал разговор с «Комсомолкой» Алексей Тищенко.

– Вы переносите болезнь без симптомов или вообще диагноз не подтвердился?

– Да никакого диагноза и никаких тестов и не было. Я не понимаю, кто это придумал и зачем это им надо! – негодует боксер. – Я здоров как бык!

Как выяснилось позже, заболел все-таки другой спортсмен – однофамилец омича, боксер Евгений Тищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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