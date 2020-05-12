Единовременная выплата на детей от 3 до 15 лет в 2020 году: сколько составит и какие омские семьи могут получить

В очередном выступлении Владимир Путин распорядился о назначении мер социальной поддержки семьям с детьми. Стало известно, кому в Омской области положена единовременная выплата на детей от 3 до 15 лет в 2020 году.

Деньги получат россияне, воспитывающие детей от 3 до 7 лет. На них же могут рассчитывать и семья, где растут дети от 3 до 15 лет включительно. Им назначается единовременная выплата с 1 июня в размере 10 000 рублей.

Кто получит выплаты?

Вот как президент анонсировал еще одну меру социальной поддержки в своем выступлении от 11 мая 2020 года.

- С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста, - сказал Владимир Путин.

При этом выплата будет выплачиваться только один раз и на каждого ребенка. То есть омская семья с тремя детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно соответственно получит не 10 000, а 30 000 тысяч рублей. При этом доход родителей и право на маткапитал никак не учитываются. Критерий один - наличие детей в возрасте от 3 до 15 лет. При этом получат пособие и те семьи, чьим детям исполняется 16 лет этим летом. Нужно, чтобы день рождения он отпраздновал до 1 июля 2020 года.

Когда можно начинать оформлять и когда придут деньги?

Начинать оформлять выплату омичам можно уже с 12 мая. Все соответствующие указы для назначения меры соцподдержки подписаны. В первые дни возможны очереди и сбои на электронных платформах для оформления пособия.

Начнут выплачивать деньги по распоряжению Владимира Путина уже с 1 июня. Чем раньше будут оформлена заявка, тем раньше придут средства. Президент распорядился сделать оформление выплаты максимально быстрой и без сбора лишних документов. Он так объяснил свое решение:

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается, - сказал Владимир Путин. - Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня.

Как оформить пособие?

Жители Омской области могут это сделать двумя способами: через сайт Госуслуги электронным способом, не выходя из дома. Но пока платформа висит и не выдерживает потока желающих.

Второй вариант: омичи могут посетить ближайшее отделение Пенсионного фонда и оформить выплату там. Но и в ПФР возможны очереди в первые дни.