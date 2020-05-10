В Омской области сосед накануне 9 Мая расправился с 96-летним ветераном

Трагедия разыгралась в Омской области - в поселке Тевриз. Там в одном из частных домов произошло жестокое убийство. Все случилось накануне Дня Победы. К 96-летнему ветерану 6 мая вечером пришел его 65-летний сосед. Мужчины давно знали друг друга, но отношение у соседей не ладились. У них была давняя неприязнь.

В очередной раз общения не получилось, разговор зашел в тупик, мужчины начали выяснять отношения. Что именно не поделили соседи, сейчас выясняет следственный комитет. Ветеран попытался выгнать пришедшего гостя, но тот вышел из себя. 65-летний сибиряк схватил на кухне нож и нанес фронтовику несколько ударов. Ветеран скончался на месте - шансов выжить у него не было.

После расправы сосед сбежал с места преступления. Впрочем, силовики нашли его довольно быстро. Он уже сознался в убийстве. Но что именно не поделили мужчины, задержанный пока не говорит. Его уже арестовали и поместили в камеру. На пенсионера завели уголовное дело по статье "Убийство".