2020-05-10T14:18:19+03:00
Общество

В Омской области сосед накануне 9 Мая расправился с 96-летним ветераном

Он нанес фронтовику несколько ударов ножом и сбежал
Станислав МУХИН
Поделиться:
Фронтовик скончался на месте.Фронтовик скончался на месте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась в Омской области - в поселке Тевриз. Там в одном из частных домов произошло жестокое убийство. Все случилось накануне Дня Победы. К 96-летнему ветерану 6 мая вечером пришел его 65-летний сосед. Мужчины давно знали друг друга, но отношение у соседей не ладились. У них была давняя неприязнь.

В очередной раз общения не получилось, разговор зашел в тупик, мужчины начали выяснять отношения. Что именно не поделили соседи, сейчас выясняет следственный комитет. Ветеран попытался выгнать пришедшего гостя, но тот вышел из себя. 65-летний сибиряк схватил на кухне нож и нанес фронтовику несколько ударов. Ветеран скончался на месте - шансов выжить у него не было.

После расправы сосед сбежал с места преступления. Впрочем, силовики нашли его довольно быстро. Он уже сознался в убийстве. Но что именно не поделили мужчины, задержанный пока не говорит. Его уже арестовали и поместили в камеру. На пенсионера завели уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спасибо за жизнь, спасибо за подвиг, с Днем Победы!
Эта «Стена вечной памяти» создана детьми, внуками и правнуками Ветеранов Великой Отечественной войны. За каждым именем стоит подвиг, за каждой фотографией - судьба человека, каждая история переносит нас в то страшное и героическое время…
Ордена Победы
Этот проект "Комсомолки" и Российского военно-исторического общества заставит по-иному взглянуть на парадные кителя ветеранов. После того, как вы ознакомитесь с материалом и пройдете тест, сможете легко узнать по наградам боевой путь любого фронтовика
Военно-морской парад World of Warships в честь 75-й годовщины Победы прошел онлайн
В этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Однако ситуация с пандемией изменила жизнь россиян, и проведение традиционного Парада Победы на Красной Площади перенесено
Новости 24
Названы магазины, которые заработают в Омске с 12 мая
Директор Дома Дружбы: «Несмотря ни на что, омичи вместе пели песни военных лет»
В Омской области перед 9 Мая сосед убил 96-летнего ветерана
Пожар в омской колонии №6 попал на видео
«Очень плохо соблюдали самоизоляцию»: В оперштабе упрекнули омичей за прогулки на 9 Мая
В Омске коронавирус за сутки нашли еще у 34 человек
Стало известно, когда в Омск придет аномальная жара
В Омск привезли еще 300 вахтовиков с коронавирусом, из охваченной вспышкой covid-19 Якутии
Омичи на 9 Мая сами устроили себе отмененный салют
В Омске сотрудники Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Самойлова с 94-летием и Днем Победы
Омичи спели военные песни из окон и балконов
Омичи вместе со всей страной исполнили песню «День Победы»
Омские ветераны получают поздравления по телефону
«Голос Победы» звучит в Омске
Омичи встали в «Бессмертный полк - онлайн»
На Левобережье в Омске две дороги закроют до конца года
В омском парке появились светящиеся гвоздики
В Омске на 10 дней перекроют дорогу на улице 4-й Транспортной