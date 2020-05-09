2020-05-09T09:07:27+03:00
Общество

День Победы-2020: Куда омичам «сходить» на праздник онлайн

Впервые 9 Мая будет отмечаться дистанционно
Анна МИКУЛА
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Омичи смогут побывать на празднике, не выходя из дома.Омичи смогут побывать на празднике, не выходя из дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Наверняка, еще полгода назад при подготовке к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне организаторы и представить не могли, как все обернется. Из-за пандемии коронавируса 9 Мая впервые отмечается онлайн. Салют, парад и шествие «Бессмертного полка» перенесли, но не отменили. Их проведут, когда исчезнет угроза заражения для людей – а это сейчас самое важное.

Вероятно, празднование состоится в день окончания Второй мировой войны – 3 сентября. А пока омичи смогут отпраздновать День Победы онлайн и поучаствовать в виртуальном «Бессмертном полку».

Кроме того, практически все омские культурные учреждения подготовили свои специальные программы, увидеть которые можно дистанционно.

Сегодня, 9 мая, на страницах своих социальных сетей и на youtube-канале театр «Арлекин» проведет трансляцию сразу двух спектаклей – «Детство Никиты» (6+) по военной прозе Андрея Платонова и спектакль Саша Чекалин (Сильные духом)» (6+) Тульского государственного театра кукол, который представляет постановку в рамках интернет-гастролей. Омский государственный академический театр драмы сегодня вечером покажет один из самых своих пронзительных спектаклей «У войны не женское лицо» (12+).

Пятый театр сегодня принимает участие в литературном проекте, в рамках которого артисты театра прочтут избранные главы из романа «Мой лейтенант». Военную поэзию для омичей сегодня прочтет и художественный руководитель театра «Галерка» Владимир Витько. Актеры ТЮЗа 9 мая будут читать поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Еще один проект «Омск читает стихи Константина Симонова» сегодня будут транслировать Омские муниципальные библиотеки. Учреждение также предлагает совершить омичам виртуальную экскурсию в Парк Победы. Омский Киновидеоцентр и Дом кино сегодня будут транслировать военные фильмы.

Показ праздничных концертов сегодня организуют сразу несколько учреждений культуры. Омский музыкальный театр приглашает на гала-концерт «Победа! Одна на всех…». Омский Дом Дружбы проведет трансляцию большого концерта-поздравления творческих коллективов Омской области, посвященного 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Омская филармония покажет уникальный концерт «Поклонимся великим тем годам…» Государственного омского русского народного хора, который был создан в режиме самоизоляции. Вечером, в 19.00, Государственный центр народного творчества покажет запись концерта «Победа на все времена», который состоялся в Омске в 2015 году в честь 70-летия Победы и в котором приняли участие все творческие коллективы региона.

С полной программрй онлайн-мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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