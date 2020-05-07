Омские улицы в честь героев войны: Танкист Бархатова наводила ужас на немцев, а Фугенфиров прыгнул к врагам с гранатой в руках

Все мы привыкли к омским топонимам - улица Бархатовой, проспект Комарова и Бульвар Петухова. Мы проходим мимо табличек с указателями, не задумываясь, какие истории за ними прячутся. К 75-летию Великой Победы исправляем эту несправедливость и рассказываем об омских улицах, названных в честь земляков-героев, прошедших войну.

Улица Тварковского

Появилась в Омске 21 августа 1975 года. Улица Клубная получила название в честь воина-героя. Юрий Владимирович родился в 1921 году в семье железнодорожников. Незадолго до начала войны вместе с семье переехал жить в Омск. Окончил омское военно-пехотное военное училище имени Фрунзе. Был призван на фронт, где показал себя бесстрашным бойцом. Воевал на Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Был трижды ранен.

Старший лейтенант Тварковский отличился в боях 23-26 сентября 1943 года в районе станции Верхлиевка Чернобыльского района Киевской области. Его батальон углубился на 10 километров в оборону противника и устроил засаду, уничтожив гитлеровцев численностью до батальона. Затем форсировал Днепр южнее села Комарин Брагинского района Гомельской области и захватил плацдарм.

К сожалению, в одном из боев наш земля погиб. Он был застрелен 7 декабря 1943 года в бою у села Аннополь Житомирской области, где похоронен. Памятный знак Героям Советского Союза, погибшим на Житомирщине, установлен на Смолянском воинском кладбище в городе Житомире.

Улица Бархатовой

История жизни нашей землячки Валентины Сергеевны Бархатовой поистине уникальна. Она обессмертила свое имя в годы Великой Отечественной войны. Что удивительно, она была механиком и водителем танка.

В первые дни войны большинство мужчин ушло на фронт. Все работы в хозяйстве легли на плечи стариков, женщин, девушек и подростков. Вместе со всеми от зари до зари трудилась за штурвалом трактора и Валя Бархатова. Она рвалась на фронт. Лишь летом 1942 года просьба ее была удовлетворена. На ускоренных курсах она приобрела специальность механика - водителя танка.

Боевое крещение Бархатова получила в настоящей мясорубке – на подступах к Сталинграду. Бои шли тяжелые. Вскоре на ее боевом счету уже значились десятки уничтоженных фашистов, несколько выведенных из строя дзотов, орудий и два танка. Грудь отважной сибирячки украсила первая награда - медаль «За отвагу».

В одном из боев девушку ранило в ногу. После лечения Валентина Бархатова вернулась на фронт. Снова получила ранение. Но даже это не испугало ее. Через несколько месяцев Бархатова уже мчалась в своем танке.

В конце 1943 года за отвагу и мужество, проявленные в боях при форсировании Днепра, Валя Бархатова была награждена орденом Красной Звезды. Третьей боевой награды - ордена Славы III степени она удостоилась в декабре 1943 года.

Погибла омичка в боях за Крым. Ее танк наехал на фугас и подорвался.

В честь героя Тварковского названа улица в городке Нефтяников — там же есть обелиск в его честь.Фото: ВКонтакте

Улица Бударина

Улица Героя Советского Союза Николая Петровича Бударина находится в самом центре. Место было выбрано не случайно – когда-то в начале прошлого века вместе с мальчишками здесь гонял мяч маленький Коля Бударин. Вряд ли тогда кто-то догадывался, какая судьба ждет этого ребенка. Во время начала войны коммунист и ярый общественник Николай Петрович Бударин одним из первых явится в военкомат с просьбой отправить его на фронт.

Один из знаковых для Бударина боев состоялся в сентябре 1943 года. 241-й стрелковый полк гвардии подполковника Бударина, наступая в первом эшелоне 75-й гвардейской стрелковой дивизий, пробился к Днепру севернее Киева. Удалось сломить вражеские заслоны, бударинские батальоны закрепились на восточном берегу, чтобы подготовиться к решительному броску через водную преграду. Табельных переправочных средств полк не имел, и Бударин приказал командирам подразделений использовать подручные - лодки жителей деревни, бревна, доски, бочки, набитые сеном солдатские плащ-палатки и вещмешки. Омич Бударин лично руководил переправой.

Противник попытался сбросить в Днепр зацепившихся за правый берег бударинцев. Завязалась ожесточенная схватка. Враг не выдержал и начал отходить от реки. На его плечах батальоны Бударина ворвались в траншеи первой линии обороны гитлеровцев и оттуда обеспечили переправу других частей дивизии.

За умелую организацию переправы полка через Днепр и обеспечение форсирования водной преграды другими частями соединения и проявленный при этом личный героизм Николаю 17 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Во время ноябрьских боев 1943 года наш земляк был смертельно ранен.

Улица Фугенфирова

Семен Григорьевич навсегда вписал свое имя в историю всего лишь в 25 лет, когда защищал Родину в боях под Сталинградом. Сибиряк служит помощником начальника штаба 339-го стрелкового полка сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии.

В тот октябрьский день 1942 года немцы еще до восхода солнца начали атаки Сталинградского завода «Баррикады», который уже вторую неделю стойко обороняла дивизия омичей под командованием полковника Гуртьева. В одной из ожесточенных схваток противнику удалось вклиниться в стык между двумя батальонами и окружить цех, где находился штаб.

Вскоре из 35 сибиряков - защитников цеха осталось в строю только 17. Фугенфиров знал каждого из них. Он в числе первых командиров пришел в дивизию во время ее формирования.

Из штаба дивизии повторили приказ: оставить цех. Передав уходившему из цеха последним капитану Дятленко полковое Знамя, Фугенфиров взобрался на площадку подъемного крана. С этой позиции он отбил несколько атак немцев, но и сам был ранен.

Гитлеровцы, намереваясь взять его живым, сгрудились у крана. Фугенфиров швырнул в них три гранаты. Несколько вражеских пуль вновь пронзили его тело. Из последних сил Семен Григорьевич прыгнул в кучу врагов с зажатой в руке последней гранатой. По цеху прокатился взрыв. Герой погиб, до конца выполнив свой воинский долг.

Улица Перелета

Улица на Левом Берегу названа в честь летчика-испытателя и Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Перелета.

В декабре 1940 года он был направлен в Омскую летную школу. Там еще полнее раскрылись организаторские способности Перелета как командира, мастера пилотирования самолетов и воспитателя подчиненных.

В конце 1943 года Перелету как специалисту высокого класса было оказано особое доверие - он получил назначение на должность летчика-испытателя в летный испытательный центр генерального конструктора самолетов А. Н. Туполева.

Новая работа с первых дней захватила земляка. Она же потребовала и более глубоких знаний авиационной техники. Алексей Дмитриевич упорно преодолевает все трудности, настойчиво учится. В 1950 году он с отличием заканчивает курсы переподготовки и вновь возвращается в летный испытательный центр на прежнюю должность.

11 мая 1953 года Алексей Дмитриевич совершал очередной испытательный полет. Не думал он, что этот полет будет последним. Но, оказавшись в сложной ситуации не дрогнул, не растерялся. Он приказал членам комиссии и членам экипажа покинуть на парашютах терпящий бедствие самолет, а сам, пока билось сердце, продолжал бороться за спасение машины.

Проспект Комарова

Парень из обычной крестьянской семьи навсегда прославил свою фамилию. Перед самым началом войны Александр Николаевич Комаров работал в Омске директором начальной школы. В июле 1941 года отправился на фронт

на прохождение службы на Тихоокеанский флот. В боевых действиях принимал участия с начала Советско-японской войны.

13 августа 1945 года в составе передовой группы морского десанта из 177 человек Комаров произвел высадку в японском порту Сейсин (Сэйсин). Разведгруппе удалось закрепится в районе и атаковать противника. Задачей разведчиков стал захват и удержание железнодорожного моста, атака советских солдат была остановлена огневой пулеметной точкой японцев. Александр Николаевич Комаров под шквалом пуль подполз к японскому дзоту и забросал его гранатами. В этой схватке он получил первое ранение. Японцы вынуждены были отступить.

Вскоре Сэйсин был захвачен, но атаки японцев не прекращались, в один из самых тяжелых эпизодов сражения комсоргом Комаровым было установлено красное знамя, которое несомненно воодушевило бойцов.

В ходе прорыва группы из окружения, Комаров совершил ещё один подвиг, спас своего командира от верной гибели от рук японцев.

После окончания войны Александр Николаевич Комаров продолжил прохождение службы на флоте, в 1953 году закончил Военно-политическую академию. В 1974 году Комаров вышел в запас в звании капитана 1 ранга.

После выхода на пенсию работал директором туристической базы. Александр Николаевич Комаров скончался 17 августа 1982 года. Но свое имя он уже вписал в историю.