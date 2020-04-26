На видео попало, как во время уличных гонок в Омске «Мерседес» протаранил толпу

Несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, 25 апреля одно из омских автомобильных сообществ провело уличные гонки. Судя по фото и видео, вложенным в соцсети, в городке Нефтяников собралось несколько сотен человек.

Но мероприятие у организаторов не задалось с самого начала. Его видеолетопись оказалась рекордно короткой. Едва началась запись, раздался глухой стук, крики и визги. Потом камера полетела в сторону и съемка оборвалась.

Один из юных водителей на синем «Мерседесе» запутался и рванул назад, а не вперед. В результате он влетел прямо в толпу зевак. Пострадали две девушки.

Фото: «Аварийный Омск»

– Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель города Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, допустил наезд на двоих девушек, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Водитель доставил пострадавших в травмпункт, где им была оказана медицинская помощь. На данный момент сотрудниками полиции установлена одна из них – по словам 22-летней омички, на нее произошел самопроизвольный наезд автомобиля, в котором не было водителя. Данные сведения будут всесторонне рассмотрены в ходе проверки.

Также сообщается, что в отношении водителя возбуждены административные дела по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП), ст. 12.18 КоАП РФ (Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации).

Сотрудники полиции устанавливают других участников несанкционированных заездов.