2020-04-23T17:38:24+03:00
Дом. Семья

В Омске стало известно о живодерах, которые вывезли собаку со щенками в поле и бросили умирать

Цепь, на которую посадили животное, была настолько короткой, что оно даже не могло пошевелиться
Анна МИКУЛА
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Фото: Ирина РУСИНОВАФото: Ирина РУСИНОВА
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Только чудесная случайность спасла это собачье семейство от мучительной смерти. Перепуганную насмерть мать и копошащихся возле нее шестерых щенков заметил прохожий.

Совершенно непонятно, как собака с детенышами оказались в чистом поле, где практически не бывает людей. Кто-то изощренно жестокий вывез туда свою бывшую питомицу и привязал к столбу. Цепь, прикрученная практически намертво, была настолько короткой, что собака не могла ни встать, ни даже сменить положение.

Фото: Ирина РУСИНОВА

Фото: Ирина РУСИНОВА

Сколько она так пролежала, даже не имея возможности найти себе еды и воды, не известно. Шансы на спасение в безлюдной местности у нее были минимальны, но как хорошая мать она отчаянно пыталась спасти жизнь хотя бы своих крохам – когда их нашли, крайне истощенная собака продолжала кормить малышей.

– Всю семью немедленно доставили к ветеринару, – рассказывает волонтер Ирина Русинова. – Животные были голодные и замерзли. У них, к счастью, не оказалось других серьезных проблем со здоровьем. Состояние было не очень хорошим, но теперь за ними внимательно наблюдает персонал приюта для животных.

Фото: Ирина РУСИНОВА

Фото: Ирина РУСИНОВА

Сейчас все семейство уже в безопасности. Для матери нашли любящих хозяев, а щенков будут пристаивать, когда они немного окрепнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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