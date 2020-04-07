Последствия урагана в Омске: Улетевшие крыши, побитые машины и обломанные деревья

Давненько омичи не припомнят такого ветра. Весь день хмурившееся апрельское небо разразилось сильнейшим штормом. О нем заранее сообщали в региональном МЧС. Ураганный ветер прошел по городу.

Многие машины получили повреждения.Фото: ВКонтакте

Первыми под разгул стихии попали деревья. Ветер легко валил огромные тополя. На улице 4-я Кордная во дворе упало дерево. По словам очевидцев, женщина в последний момент смогла увернуться. К счастью, трагедии удалось избежать.

Сразу указала природа и не недостатки строителей там, где недавно делали ремонт кровли. Штормом срывало кровлю и шифер с многоэтажек. Не повезло жителям Полтавского района - там непогода унесла крышу с дворца культуры "Русь".

Досталось и светофорам.Фото: ВКонтакте

В Омске ветер потрепал рекламные конструкции, заборы и просто ветхие здание. Гонял и опрокидывал мусорные баки. В квартирах ходуном ходили окна и лоджии. Свист из-за ветра, проникавшего в зазоры между рамами, у некоторых омичей стоял такой, что казалось стихия вот-вот ворвется в квартиру. На улице Герцена шторм завалил светофор. Там предстоит потрудиться коммунальщикам.

Ураганный ветер натворил много бед для автомобилистов.Фото: ВКонтакте

Немало бед наделал ветер и для автомобилистов. В одном из дворов на улице Менделеева металлические забор завалило на машины и повредило их. А в центре крыша с многоэтажки упала на парковку. Тоже побило несколько иномарок. Теперь их владельцам предстоит раскошелиться на ремонт.