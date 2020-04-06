Как поддерживать физическую активность во время карантина

Полезной информацией по этом поводу с нами поделился доцент кафедры физической культуры и спорта в Омском Государственном Университете им. Ф.М. Достоевского Филипп Салугин.

- Домашняя обстановка располагает к снижению физической активности – хочется подольше полежать на диване и посмотреть телевизор, когда нет необходимости куда-то идти, - поясняет Филипп Вадимович. – Но разумные физические нагрузки стимулирует иммунитет, укрепляют общий тонус организма, снижают тревожность и уменьшают уровень депрессии.

Слева: Роман Смелик, профессор, доктор экономических наук, вр.и.о. ректора ОмГУ. Справа: Филипп Салугин.

Филипп Салугин в прошлом успешный спортсмен, является Заслуженным Мастером Спорта РФ, имеет 12 лет трудового стажа, из них 8 лет педагогического. Также ведет научную деятельность, публикует научные статьи и в 2018 году выиграл Грант Молодых Ученых. Будучи специалистом по физической культуре и спорту Филипп Вадимович знает какое важное значение имеет физическое здоровье, поэтому советует всем находящимся на вынужденной самоизоляции:

- Нужно взять за правило каждый день устраивать тренировки продолжительностью от 30 минут до часа в зависимости от самочувствия. Это может все что угодно: начиная от обычной утренней зарядки и до активной тренировки на тренажере, если он у вас есть. Придерживайтесь определенного режима дня – так будет проще сохранить самодисциплину.

1-ый Чемпионат Мира среди студентов по кикбоксингу, г. Уфа (Россия), 2014 г.

Филипп Салугин – тренер спортивной сборной команды РФ по кикбоксингу и председатель Омского регионального отделения РССС. Под его руководством студенты-спортсмены становились многократными чемпионами России в Мире. Он рекомендует делать простой и доступный каждому комплекс упражнений:

- В первую очередь это суставная гимнастика. Именно с нее надо начинать каждое утро. Название гимнастики говорит само за себя – нужно последовательно размять все суставы нашего тело, совершая ими круговые движения. Простые, на первый взгляд, упражнения имеют огромное значение: более активно вырабатывается суставная жидкость, разогреваются мышцы тела, увеличивается его подвижность.

Слева-Направо: Филипп Салугин, Владимир Михалев (профессор, президент СибГУФК, вице-президент РССС), Олег Матыцин (профессор, Министр спорта РФ)

Сидим дома с пользой для себя!После того, как вы почувствовали, что мышцы разогрелись, необходимо переходить к более интенсивным тренировкам, в частности силовым: делать отжимания, приседать (можно с отягощением), стоять в планке. Хороший вариант физических нагрузок дома – йога. Безусловно, начинать йога-практики, как, впрочем, и другие тренировки, лучше всего под наблюдением тренера. Но сейчас, когда эти услуги недоступны, можно воспользоваться онлайн тренировками, которые есть на разных Интернет-ресурсах. Но при этом важно внимательно следить за указаниями и советами инструкторов. Для аэробных нагрузок в домашних условиях хорошо подойдут велотренажеры или беговые дорожки.