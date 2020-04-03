Самоизоляция в Омске 2020: Чем омичам развлечь себя дома

Пандемия, пришедшая из китайской провинции, внесла коррективы в планы омичей. Все заведения в городе закрыты, концерты отменены, а выходить из дома не рекомендуется. Однако культурная жизнь Омска не останавливается до лучших времен. Благодаря глобальной сети, сегодня можно послушать лекции искусствоведа, посетить выставки и послушать концерт.

Виртуальный 3D-тур в краеведческий музей

Омский государственный историко-краеведческий музей предлагает посетить выставки в формате 3D.

Вниманию посетителей представлены экспозиции: «Археология Омского Прииртышья», «Сибирский град Петров», «Азиатская Россия: путешествие в этнографию», «Мир природы в мире людей». Кроме того, доступны выставки «Экспонируются впервые», «Дом на краю мира», «Открытый космос», «Дыхание Великой Степи», «Депортация», «История Омского хоккея» и пр.

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паблик заповедника ВКонтакте

Онлайн-экскурсия в заповедник

Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» предлагает посетить виртуальную экскурсию по архитектурному комплексу, краеведческому музею и картинной галерее.

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Сходить в театр на диване

Московский губернский театр поделился с поклонниками искусства Мельпомены записями спектаклей на своем официальном YouTube-канале и официальный сайте.

7 апреля театр планирует выложить запись постановки «Прекрасное далеко», а 11 апреля – «Скамейка».

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.Фото: Instagram.com

Лекции об искусстве по телефону

Известная омская искусствовед Галина Черба ежедневно выходит в прямой эфир со своей страницы в «Инстаграме», чтобы интересно и увлекательно рассказывать об искусстве. Слушатели бесплатно уже послушали лекции о «сломанных» женщинах Пикассо, нидерландских натюрмортах, Сикстинской Мадонне, картинах Климта, японской художнице Яеи Кусаму и т.д. Онлайн-встречи проходят в 16.00 по омскому времени.

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Полюбоваться на Достоевского

Омский Музей имени Достоевского предлагает поклонникам классика полистать пару каталогов из собственного фонда. На портале «Омская губерния» выложен каталог изображений известного русского писателя.

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Фильмы о сокровищах музея Врубеля

Музей имени Врубеля на своем ютуб-канале выкладывает цикл фильмов о сокровищах, что хранятся в его фондах. Благодаря этим трансляциям омичи узнали о часах XIX века, что выставлены в Каминном зале, Манизере, Хрустальном зале, шедеврах западного и русского искусства.

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Мастер-классы и экскурсии

Исторический парк «Россия – моя история» подготовил насыщенную онлайн-программу на дни вынужденного карантина. Омичей приглашают на экскурсию, посвященную загадкам основания Тары и Омска, лекцию об омском писателе Викторе Боване и поэте Якове Горчакове и т.д. Работники парка организовали астер-классы для детей и их родителей, приготовили статьи и видеозанятия по истории России, ребусы и викторины.

Ссылки: YouTube, vk.com/myhistory_omsk, instagram.com/myhistory_omsk.

Онлайн-концерты #ФилармонияДома

Омская филармония публикует видеозаписи своих самых ярких программ. На YouTube-канале появляются для просмотра концерты ведущих коллективов и солистов филармонии – Омского симфонического, Камерного и Духового оркестров, Омского хора, вокального и инструментальных квартетов, солистов-вокалистов и мастера художественного слова. В течение ограниченного времени трансляции будут доступны для просмотра в виртуальном пространстве из любой точки мира. 7 апреля в 18.00 будет транслироваться запись концерта «Пьяцолла».

Кстати, на странице филармонии ВКонтакте проводятся викторины по опубликованным программам, а самых удачливых меломанов ждут подарки!

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сайт Эрмитажа

Трансляции из Эрмитажа

Эрмитаж проводит ежедневные прямые трансляции в социальных сетях. К этому моменту их посмотрели в общей сложности порядка 5 миллионов человек. Увидеть экспонаты и узнать о работе крупнейшего российского музея можно в его аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram и на YouTube.

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Домашний сезон без публики

Московская филармония проводит прямые трансляции концертов без публики из концертного зала имени П. И. Чайковского.

7 апреля состоится показ концерта Валентина Урюпина (кларнет), Александра Рамма (виолончель) и Максима Емельянычева (фортепиано), который будет записан несколькими днями ранее. В программе: Брамс, Брух.

8 апреля перед россиянами через Сеть выступят Никита Борисоглебский (скрипка) и Алексей Мельников (фортепиано). 10 апреля – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Еще больше культурных событий и мероприятий, которые можно посетить с помощью компьютера или смартфона, омичи могу легко найти с помощью хэштэга #культурадома.