2020-04-06T10:49:31+03:00
Общество

«Наш бизнес идет на дно, но запомните этот миг ярким»: В Омске из-за коронавируса продавцы раздают цветы бесплатно

Предпринимателям советуют лучше подарить их медикам, которым в эти дни приходится особенно тяжело
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Свидетелями красивой и грустной одновременно картины стали жители городка Нефтяников. На фото, разлетевшихся по пабликам, – цветы и объявление, гласящее, что все раздается бесплатно.

В момент, когда большинство людей озабочены сохранением своих жизни и здоровья, уже не до прекрасного. Омичи, сидящие на самоизоляции, стали гораздо реже покупать цветы, и, видимо, магазин находится на грани разорения.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Предприниматели, оставшиеся без клиентов, решили просто раздать свой скоропортящийся, чтобы он принес радость хоть кому-то.

Большинство омичей в комментариях сочувствуют владельцу бизнеса и советуют перейти на онлайн-продажи и доставку. А цветы лучше передать в больницы для врачей, которым в эти дни приходится особенно сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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