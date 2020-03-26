Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Неделя с 30 марта по 5 апреля, объявленная выходной по всей стране, сильно скажется на жизни омичей. Перестанут работать даже детские сады, школьники тоже будут отдыхать. А вот многим сибирякам вряд ли удастся остаться. Многим уже объявили, что с 30 марта они работают все неделю. Поэтому жителей очень волнует, как будет ходить общественный транспорт в Омске - добираться по утрам на работу-то как-то надо.

А в мэрии уже объявили, что автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на режим выходного дня.

- Мы понимаем, что с понедельника не всем омичам работодатели разрешат остаться дома. Поэтому с 30 марта общественный транспорт будет переведен на режим выходного дня. Но мы планируем отслеживать ситуацию и пассажиропоток в режиме реального времени, - рассказал нам замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Если где-то не будет хватать автобусов, оперативно начнем добавлять. Возможно за счет дополнительного количества машин, возможно за счет изменения класса автобусов. За последнюю неделю количество пассажиров снизилось где-то на треть, если судить по размеру выручки.

Департамент планирует сохранять прежнее количество транспорта в утренний и вечерний часы пик, чтобы люди могли добраться до рабочих мест. Это же власти рекомендуют сделать и частным перевозчикам. Те уже несколько недель жалуются на снижение пассажиропотока и убытки из-за этого. А днем транспорта действительно будет столько же, сколько в выходные дни.

По словам Кожухова, часть работников транспорта получит временные выходные.

- Но мы будем наблюдать за пассажиропотоком. Если потребуется - выведем дополнительные машины, кондукторам и водителям придется выйти на работу. Сейчас мы все детально обсуждаем с руководителями муниципальных транспортных предприятий, - подчеркнул замдиректора дептранспорта.