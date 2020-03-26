2020-03-26T14:00:32+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Объявлены выходные, но не всем в Омске разрешат остаться дома
Станислав МУХИН
Поделиться:
Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

Неделя с 30 марта по 5 апреля, объявленная выходной по всей стране, сильно скажется на жизни омичей. Перестанут работать даже детские сады, школьники тоже будут отдыхать. А вот многим сибирякам вряд ли удастся остаться. Многим уже объявили, что с 30 марта они работают все неделю. Поэтому жителей очень волнует, как будет ходить общественный транспорт в Омске - добираться по утрам на работу-то как-то надо.

А в мэрии уже объявили, что автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на режим выходного дня.

- Мы понимаем, что с понедельника не всем омичам работодатели разрешат остаться дома. Поэтому с 30 марта общественный транспорт будет переведен на режим выходного дня. Но мы планируем отслеживать ситуацию и пассажиропоток в режиме реального времени, - рассказал нам замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Если где-то не будет хватать автобусов, оперативно начнем добавлять. Возможно за счет дополнительного количества машин, возможно за счет изменения класса автобусов. За последнюю неделю количество пассажиров снизилось где-то на треть, если судить по размеру выручки.

Департамент планирует сохранять прежнее количество транспорта в утренний и вечерний часы пик, чтобы люди могли добраться до рабочих мест. Это же власти рекомендуют сделать и частным перевозчикам. Те уже несколько недель жалуются на снижение пассажиропотока и убытки из-за этого. А днем транспорта действительно будет столько же, сколько в выходные дни.

По словам Кожухова, часть работников транспорта получит временные выходные.

- Но мы будем наблюдать за пассажиропотоком. Если потребуется - выведем дополнительные машины, кондукторам и водителям придется выйти на работу. Сейчас мы все детально обсуждаем с руководителями муниципальных транспортных предприятий, - подчеркнул замдиректора дептранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Новости 24
«Матч ТВ» запускает цикл программ, посвященных Евро-2020
Росгвардия отмечает 4 года со дня основания
В омской полиции опровергли фейк о штрафах за прогулки детей по торговым центрам
В Омском горсовете обсудили меры борьбы с незаконно установленными киосками
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Омске из-за недели выходных
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
В Омской области утвердили нового главного прокурора
Tele2 нарастила подключения через интернет
Лаборант «ТГК-11» стала лидером во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Офисы «Росводоканал Омск» переходят на дистанционную работу
«Я знаю, как побить Емельяненко»: Омский боец Шлеменко ответил на «бздило картонное» и принял вызов
Предприниматели, незаконно занявшие землю в Омске, заплатили в бюджет 55 млн
Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля: Стало известно, как будут работать садики в Омске
Депутаты обсудили, как защитить омские памятники архитектуры от варварского ремонта
В Омске подросток обчистил дом, проникнув в него через трубу
«Водители жаловались, но я им доволен»: Главный дорожник Омска высказался о новом реагенте