Диагностика и лечение по мировым стандартам в «Евромеде»

«Евромед» располагается в 6 корпусах общей площадью более 9000 кв. м. и оказывает полный спектр услуг для взрослых и детей в рамках диагностического и поликлинического комплексов, дневного и круглосуточного стационаров, отделения восстановительной медицины, отделения реабилитации онкологических больных, отделения скорой медицинской помощи. Пациенты Центра могут получить помощь по более чем 100 направлениям медицины, включая высокотехнологичную помощь - по нейрохирургии, онкологии, акушерству-гинекологии (в том числе использованию вспомогательных репродуктивных технологий), травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии.

Точная диагностика –первый шаг к здоровью

От качества диагностического оборудования напрямую зависит точность диагностики, а значит – и успех лечения. «Евромед» оснащен уникальным оборудованием ведущих мировых производителей, которое позволяет, в том числе, выполнять ряд исследований эксклюзивно для Омска. Так, например, в отделении лучевой диагностики установлены 256-срезовый томограф фирмы «Siemens» (единственная установка за Уралом) и сверхвысокопольный МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла фирмы «GeneralElectric» (единственная установка в Омске).

Отделение ультразвуковой диагностики «Евромеда» оснащено передовым диагностическим оборудованием экспертного класса, которое позволяет проводить более 40 видов ультразвуковых исследований по современным методикам.В 2020 году в Многопрофильном центре появился аппарат УЗ-диагностики Voluson E10 18 версии, созданный специально для проведения исследований женской репродуктивной системы и наблюдения за ходом беременности в режимах 3D и 4D.

Лабораторные исследования проводятся в собственной лаборатории «Евромеда»в корпусе на Зеленом острове, что исключает длительное хранение и заморозку биологических проб и значительно повышает скорость выполнения исследований. Из 600 видов исследований, выполняемых в «Евромеде», более 300 видов выполняются в день обращения, возможно выполнение диагностики в течение 2-х часов. Специализированное программное обеспечение, передовые технологии забора проб в сочетании с полностью автоматизированным процессом позволяют свести к минимуму вероятность врачебных ошибок.

Хирургия «завтрашнего дня»

В Центре хирургии «Евромеда» проводится широкий спектр оперативных вмешательств различного уровня сложности. Ежегодно хирурги клиники выполняют около 8,5 тысяч «больших» операций по всем основным направлениям – травматологии-ортопедии, гинекологии, урологии, онкологии, нейрохирургии, пластической хирургии, челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, бариатрии и другим.

Наряду с традиционными открытыми операциями проводятся высокотехнологичные малоинвазивные вмешательства. Лапароскопические операции выполняются при лечении всех органов брюшной полости – желудка, поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, матки и яичников. Щадящие «закрытые» операции проводятся и при онкологических заболеваниях, позволяя провести качественную визуализацию опухоли на экранах высокого разрешения и удалить пораженный орган в пределах тех эмбриональных слоев, в которых он был заложен. Это позволяет удалить все пути лимфооттока, а значит, статистически значительно снижает риск рецидива.

В отделении рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения проводится высокотехнологичное внутрисосудистое (через прокол артерии) лечение ишемической болезни сердца, атеросклероза артерий нижних конечностей, патологий брахиоцефальных артерий–стентирование, а такжелечение миомы матки – эмболизация маточных артерий. Лечение проводится ангиохирургами с огромным опытом работы по направлению на новейшем ангиографеSiemensArtisZeeCeiling (Германия). Он имеет уникальную технологию подавления шумов и артефактов, что дает возможность без увеличения лучевой нагрузки увидеть самые тонкие сосудистые структуры и с высокой точностью провести эндоваскулярные вмешательства. В распоряжении ангиохирургов «Евромеда» высококачественные стенты с лекарственным покрытием, которые применяются при операциях на сердце в 99% случаев.С 2018 года в отделении также проводятся операции по имплантации электрокардиостимуляторов (ЭКС) нового поколения при нарушениях ритма сердца и внутрижелудочковой проводимости.

«Евромед» активно использует передовые методики и в травматологии, выполняяартроскопические операции, шов поврежденных сосудов, нервов и сухожилий, коррегирующие остеотомии, оперативное лечение деформаций кистей и стоп, лечение патологий позвоночника. Также очень востребовано эндопротезирование суставов современными зарубежными протезами.

А нейрохирурги Многопрофильного центра освоили современные малоинвазивные методики лечения позвоночника, которые позволяют избавить от многолетней боли в спине за 15 минут. Таких вмешательств в клинике проведено уже несколько сотен. Использование современных методик позволяет пациентам Центра «Евромед» в короткие сроки восстановить трудоспособность и утраченные функции.

Репродуктологи «Евромеда» исполняют заветные мечты

За 6 лет существования отделения вспомогательных репродуктивных технологий квалифицированные врачи-репродуктологи «Евромеда» помогли более чем 600 парам из разных городов России и ближнего зарубежья стать родителями. Для достижения желаемой беременности в отделении проводится диагностика и лечение всех форм мужского и женского бесплодия с использованием всех современных методик,включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматические инъекции сперматозоида (ИКСИ), генетическое тестирование эмбрионов и многое другое.

Отделение оснащено современным оборудованием и расходными материалами ведущих зарубежных производителей, технологии соответствуют общемировым стандартам лечения бесплодия. Сочетание всех этих факторов позволяет повысить успех реализации программ ВРТ.

С заботой о своих пациентах

Медицинский центр «Евромед» не стоит на месте, непрерывно расширяя спектр услуг, увеличивая количество отделений и корпусов.Уже этой весной планируется открытие еще одного корпуса Медицинского центра в городе Омске, рядом с Автовокзалом (ул. Лукашевича, 21Б). «Евромед» на Левом берегу займет площадь более 3000 кв. м и будет работать в амбулаторно-поликлиническом формате с широким спектром консультативных и диагностических услуг, а также стоматологией и дневным стационаром.

Об актуальных новостях клиники можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях Медицинского центра. Подробная информация об услугах и лечении – у операторов справочной службы по тел. 99-15-32.

ООО «МЦСМ «Евромед» г. Омск

ул. Съездовская, 29, к. 3,

ул. Старозагородная роща, 8,

ул. 1-я Затонская, 1/1,

пр. Карла Маркса, 15.

www.euromed-omsk.ru

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