2020-03-24T17:22:41+03:00
Здоровье

Информационно-волновая терапия задает клеткам нужный «график работы»

От астмы и язвы, болезней суставов и щитовидной железы, и многих других болезней помогает эффективный метод лечения – информационно-волновая терапия (ИВТ). Здесь нет никакого секрета.
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Доктор центра ИВТ Шеремет Алексей ДмитриевичДоктор центра ИВТ Шеремет Алексей Дмитриевич
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Всё неживое и живое на земле находится в состоянии колебания. Определенная частота колебаний – это информация о строении, стиле работы и прочих характеристиках жизненных процессов. Растения друг с другом «разговаривают» на одних частотах, микробы и вирусы - на других. Клетки в организмах живых существ точно знают свой график работы (частота колебаний в конкретной клетке записана в её ДНК).

Сбои частот в клетках органов происходят только при жестких повреждениях – физических, химических, биологических (в том числе из-за нарушения экологии) и психологических: обида, зависть, пожелание неудач обидчику, развод, смерть близкого человека. А память о нужном «графике работы», правильной частоте в клетках сохраняется. Но вернуться к ней клеткам не дают те самые жесткие повреждения. При этом снижается иммунитет, и вирусы с микробами без проблем внедряются в человека. Начинаются или обостряются любые болезни.

На помощь приходят аппараты ИВТ, которые дают необходимые лечебные сигналы всего спектра частот здорового организма, что позволяет организму восстановить свою способность к правильной работе и строению на всех уровнях и быть здоровым. Прежде всего, успокаивается нервная и эндокринная системы, что повышает устойчивость к любым стрессам. Восстанавливается иммунитет, исчезают воспаление, аллергия, эрозии, язвы, узлы, отложения солей; проходят спазмы бронхов, сосудов, желчного пузыря, желудка, кишечника и мочеточников.

По мере оздоровления организма восстанавливается нормальное строение суставов, межпозвоночных дисков, молочных желез, матки и простаты; нормализуется микрофлора кишечника, гемоглобин, сахар, холестерин, артериальное и внутричерепное давление.

Все эти лечебные изменения возможны только при обратимых нарушениях в организме. Поэтому перед лечением на консультации определяется исходный уровень здоровья организма, наличие противопоказаний и возможности лечения методом ИВТ, используемым в Омске с 1993 года.

Адрес: г. Омск, пр. Культуры, 3, Центр ИВТ доктора Шеремета А.Д.

Запись по телефону:+7(3812) 26-86-86

www.omsk-iwt.ru

ЛО-55-01-00844 от 23.03.2012г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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