Центр восточной медицины ХУА ТО - здоровье, молодость и красота!

За годы существования Центра Хуа ТО прошел огромный путь, завоевав признание и уважение как среди своих пациентов, так и среди врачей.

Основные усилия специалистов центра направлены на использование немедикаментозных методов лечения. В связи с этим базовым методом лечения, применяемым в Центре восточной медицины Хуа То, является классическая китайская иглорефлексотерапия, успешно используемая для лечения широкого круга заболеваний.

Продолжателями медицинских традиций семьи являются доктор Гао Линь, дочь доктора Гао Пэйчжуна - седьмое поколение врачей в семье Гао - и доктор Цзя Вэньфэн.

Центр восточной медицины "Хуа То" оказывает медицинские услуги в таких областях современной медицины, как пульмонология (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.); акушерство и гинекология (профилактика токсикоза при планировании беременности, бесплодие, климакс, воспалительные заболевания, нарушения менструального цикла и др.); ревматология (ревматоидный артрит, склеродермия и др.); неврология (миастения, мигрень, остеохондроз, радикулопатии, гемипарезы после инсульта, депрессивные состояния) и мн. др.

В Центре восточной медицины "Хуа То" помогают пациентам, от которых уже отказались другие врачи. Здесь находят причину болезни и устраняют ее без таблеток! Порой одного курса иглоукалывания оказывается достаточно для стимулирования организма к самостоятельной борьбе с недугом.

Иглорефлексотерапия улучшает работу центральной нервной и эндокринной систем, восстанавливает обмен веществ и энергию, отвечающую за работу всех внутренних органов саморегуляции организма.

Центр "Хуа То" предлагает курс лечебных процедур и курс обучения методам сохранения здоровья, долголетия, а также женской привлекательности и мужской силы, основанный на традициях китайской медицины, а также на опыте использования внутренней человеческой энергии.

Иглорефлексотерапия, китайский точечный массаж, классический массаж, массаж стоп, вытяжение позвоночника, аэрокриотерапия, магнитотерапия - с помощью этих процедур и методик достигается устойчивый результат в лечении самых разных заболеваний. В центре также эффективно борются с ожирением и головными болями.

Доктор Линь уверена, что между пациентом и врачом должен установиться эмоциональный контакт , только тогда лечение принесет максимальную пользу.

- За много лет практики я сделала вывод: когда пациент искренне доверяет врачу, результаты лечения мы получаем гораздо лучше, - уверена доктор Линь.

- Я наблюдаю, как работает муж, у него настолько положительная энергетика, пациенты так верят ему, что результаты лечения просто поражают!

Приходите в наш центр, мы всегда будем рады вам помочь!

ХУА ТО, ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ, г. ОМСК, ул. Фрунзе, 38, 2 этаж

т. 53-57-50

www.hua-to.ru

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